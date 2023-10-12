【人生哲理】能令人尊重自己的不是漂亮外表 顧紀筠：學做人比學做事更重要

▲ 顧紀筠認為，學做人比學做事更重要。

我一直重複強調，學做人比學做事更為重要。做事的過程，繞不過人的決定、意見和阻撓，能夠處理好情緒和想法，事半功倍。

雖定下目標學做人，但跟隨哪個派別，又會對達標之路衍生不同的波折。網上流傳着五花八門的短片、文章，古今中外，男男女女扮演着智者角色，講述為人處世之道，有現身說法，也有文字論解。我發現，其實角度相當迥異，佛家出世不爭，儒家仁義孝悌，道家清淨無為；當代強悍充滿信心的，現代憤世嫉俗討債的……

佛家思想：《華嚴經》有謂「一切唯心造」，我們的心念力量非常強大。除了生病以外，我們所感受到的痛苦，都是自己的價值觀帶給我們的，而非真實存在。人的命運，從來不是上天決定，一切都是因果輪迴，沒有比因果更公平的了。世上有所謂風水很重要，但更厲害的，就是我們的心、我們的行為。

最新影片推介：

儒家思想：講求「修身、齊家、治國、平天下」（《禮記．大學》），着重君子的品德修養，恪守倫常關係，提倡教化。

道家思想：《太上感應篇》劈頭即訓示：「福禍無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」災禍和幸福都不是上天註定的，行善得福，作惡得禍，道教講求今生的修行，善和惡的報，會像影子般緊隨於人，由人的決定來成就善惡。

當代思想：考慮別人感受前，不妨先考慮一下別人有沒有考慮你的感受。

現代思想：社交時候冷漠一點，可能會少很多麻煩。事情辦不到的話，有問題的都是別人，自己毋須改變。

學說滿天的網上世界，你願意選擇有共鳴的指引，還是一個宣洩氣憤的悲觀窗口？！說到底，能讓別人尊重你的，不是你長得漂亮的外表，而是你的氣場——整體為人處事的作風及言語、情緒表達管理，以及予人的印象。



