【抗癌日記】港妻抗癌314天病逝遺4歲稚子　深情夫憶亡妻：妳係最好嘅禮物

▲ 港妻不幸患癌病逝，丈夫對太太的深情不變，並把故事紀錄下來。

生命終結，而情感思念可以是永恆延續。本地殯葬禮儀師陳培興近日在社交平台上分享一則感人肺腑的經歷，一名太太不幸患癌，在抗癌300多天後不敵病魔離世，惟丈夫對她的思念仍然是延續下去，並透過陳培興把故事寫下來。以下是授權轉載原文：

最新影片：

曾經答應過家屬，會把這個故事寫出來。

在天空的另一端，希望您也收到。

約一年前，我收到一位先生來電，想為癌病離開的太太查詢喪事，且稱他做R。

他是個虛心又禮貌的人，整副心思都放在太太的喜好，會問：「她不喝酒，頭七可否放其他東西？」、「她最喜歡向日葵，喪禮可否全用這些花？」等等⋯⋯這份心意，讓他抓住了喪禮的主角，也抓住了表達心意的出口。

我常提醒人「保重」，那是種萬用的關懷。不過他一直很平和，我原以為多此一舉，直至他說：「我知道，但這是太太最後一件事，現在得好好撐住。」從電話裡，方發現他一直壓抑。

有時想拍拍他們的肩膊說：「已經很努力了。」只是電話裡做不到。

掛線後，我們交換了WhatsApp，R說跟太太談起後事是因爲我一段訪問，緣份驅使。後來我便收到一個 Facebook 帳戶的邀請，那是── 314天的抗癌日記。

R說，希望我能讀讀。

喪禮──便從了解一個人開始

此後，每一天我都在車上閱讀 ：

日記始於 二〇二二年的一月二日，那天是她和R的婚姻紀念日。倆人貼出當年的結婚承諾片段：「彼此信任、愛護、包容；從今以後無論順境、逆境、富有或貧窮、健康或疾病，都一直愛對方直到地老天長。」

翌日一月三，便是314天抗癌治療的開始

──那天M正式入院。

癌病最大的折磨，在於病情反覆，徘徊在希望的出現和失落之間。在馬拉松式的過程裡，她會為吃到一杯燒賣、一包百力滋而感恩。有次病情穩定，醫生批准出院，她便歡喜得跟附近的病友說：「康復後要一齊食飯，帶埋啲仔女認識！」

病房中的她，總是充滿期盼，笑容滿臉。至少她希望自己如是，又或者日記上如是。

他們的小朋友── 嵐嵐，那年三歲。在M得悉病患後常出現於日記。她影了很多無厘頭的相片，像父子在公園玩的、一家人打邊爐的、到大樹下祈福的、過聖誕節的⋯⋯都是平淡不過，但特意記錄下來的「瑣事」。

我愈發覺得，幸福是種對自己的觀照，也只能通過觀照，在某種時刻我們才會看到生命裡的得來不易。

在日記裡，她說有次「有個傻佬」想來探病，當時正值新冠高峰期，醫院限制探訪。某人（R）便跑到醫院對面的行人路，打電話叫她望出窗，揮手，站在對邊跟她聊天。

「那一刻真的很想出去攬住佢。」她說。

「親愛的，回家就好了，妳就是我們家最好的禮物」──每次太太回家，R如是說。

一整列的窗口，辦公室的百葉簾、灰白色調的牆壁。政府合署的環境單調乏味。

「老婆病逝後，有晚夢見她從樓梯上來，對我笑著揮了揮手，便沿樓梯上去了。」R說。

我跟他第二次見面，已是辦理後事文件，在叫籌前閒聊。他說太太是個樂觀、開朗、勤力、不怕蝕底，樂於助人到帶點傻氣的人。

當年他曾因轉工需要，心裡一直忐忑不安，但太太說：「我阿爸都係揸巴士養活咗成家人，所以你唔需要擔心，你只要有繼續努力咪得囉。」就這麼一件小事，讓他感受到體諒。當時他心中已認定，一定要好好珍惜這個人。

在最後幾次治療，醫生說可幫太太的方法都試得七七八八。那段時間他說世界彷彿是灰色的，就連家中小狗蹭到腿邊也沒動力伸手。

隨後我們移步到窗口，女職員像一本說明書問：「先人係你邊位？」。R沉默了半響才默默遞過文件：「係我老婆。」

他流了淚，亦也許只有我留意到，職員有一剎閃過同情，之後都放溫柔了語調：「陣間張身份證會打窿，你要好好保存。」

「知道。」 R說。

據說人要約五歲才會有「死亡」的概念，在某些為老奶奶影遺照的場合，旁人都理解，唯獨小孩子在旁活蹦亂跳。我特別安排了些步驟，讓嵐嵐可以在爸爸的協助下，親自為媽媽穿上鞋子，留個念想。

▲ （圖片獲授權使用）

那天晚上，有很多朋友來了，有位說會一直為嵐嵐剪頭髮，直至他長大成人。有位說以後節日都會找他們玩，叫M不要擔心。

後來，經太太而認識的朋友也真的有了共同聚會，這都是她留下來的生命延續。

我特別喜歡R在告別禮上說：

如果你問我，同佢有冇一件唔開心嘅事，對唔住，我真係諗唔到，呢段時間裏面日日都好開心⋯⋯佢生前有同我講過，雖然我哋唔可以改變生命嘅長度，但可以用自己嘅力量改變生命嘅深度。

最後那個晚上，R問如果有下輩子她會想做甚麼。她說想做一隻鳥，想在天空上飛，去看看世界。大家如果看到的話，想大家跟牠說自己過得好好。

但願您的靈魂深處，永遠有她 我相信人的感情終會跨越所有時間和空間

文章獲陳培興授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《314天的抗癌日記》

責任編輯：陳昊淋