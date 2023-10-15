【郵輪假期】為旅伴準備貼心出行包 顧紀筠分享上郵輪度假必帶9件物品

▲ 顧紀筠分享上郵輪度假必帶9件物品。

為大夥一起去旅行的夥伴，準備一個特別的歡迎包。將心比己，這包包裏全部都是用得着的好傢伙。

一、上過郵輪的朋友都知道，一個隨身的證件套不能缺，無論開房門、船上消費、上岸落船都要「嘟完又嘟」，男士有一個可以伸縮的矽膠套，女士則有可愛動物圖案，方便手袋中尋找，顏色也鮮艷。

二、女士們怎可能少的環保袋，可放外套、雨傘、太陽眼鏡，上岸買東西均合用。男士則是一個可放大縮小的messenger bag，有型兼方便。

三、超迷你強勁電筒一枝，台灣麻雀般大小，卻能光照遠方。一個鏡面強力充電寶，旅行拍攝，電源不絕，還可以用作整粧。

四、男女各一個貴重物品貼身包，在這種時勢出遊，將重要物件好好保管，免得被偷被搶。

五、郵船房間不會有煲水機，對於愛喝中國茶或想吃即食麵的我們來說，極之不便。一隻摺疊式的熱水器，應該可以派上用場。

六、旅行少不了要熨一下衣服，特別是晚上吃飯，一般都要正裝，一隻小型蒸氣熨斗，特別需要。

七、雖然已經不受新冠威脅，但良好的清潔習慣經已形成，我仍然會為各位準備消毒噴霧器，隨身攜帶，免受感染細菌。

八、只有170克的晴雨傘一把，對怕陽光或者忽然遇雨的人，放於環保袋裏，遇狀況便能派上用場。

九、當然還少不了幾個對口的萬能插蘇。

這麼貼心、窩心的歡迎包，不知道可以贏來多少分呢？