【起底被捕】24歲男涉「起底」反修例執勤警員及其家屬　正被扣留調查

個人資料私隱專員公署今日在九龍拘捕一名24歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經事主及其家人的同意下披露了他們的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

事主是一名警務人員，在2019年曾參與警方的一次拘捕行動，並因此在事後被人「起底」。2023年7月，有專頁在一個社交媒體平台上發文，聲稱懸紅「通緝」事主。同日，有人回覆上述發文，先後針對事主及其家人發布兩張自製「通緝公告」，當中載有事主及其家人的個人資料，以及列出數項虛構事主及其家人涉及的罪名。被披露的個人資料包括事主及兩位家人的部分中文姓名及多張照片，其中一張照片顯示了事主的職業及職級。

被捕人士現正被扣留調查，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，上載或轉載「起底」訊息都會干犯『起底』罪行。若公眾人士響應一些網上呼籲「起底」的行動，而在沒有當事人同意下披露他們的個人資料，也可構成「起底」罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年，公署呼籲公眾人士切勿以身試法。

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責任編輯：陳麗娜