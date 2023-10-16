【幼稚園面試】啟思面試毋須坐定定面談　邊參觀邊傾偈盼幼童放鬆展現真我

▲ 啟思面試邊參觀邊傾偈，盼學童放鬆展現真我。

培育幼兒再不局限學術教育，啟發他們解難、勇於負責和承認錯誤能力亦非常重要。啟思幼稚園幼兒園（下稱啟思）將於11月舉行24／25學年入學面試，校方透露，面試形式有別於一般學校，由家長自行預約時間帶子女到校參觀，老師在過程中會觀察幼兒溝通、探索能力，建議家長事前應先清楚其教育理念與學校是否相近。

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啟思著重學生思考，提供多元兩文三語教育，本學年更新增第四語言，在各分校教授日語、法語或西班牙語，讓學生從小體驗學外語樂趣，接觸不同國家文化，擴闊視野。11月將是各分校為24／25學年入學的幼兒小組班及幼兒班面試的日子，啟思校務主管兼分校校長歐鳳珊表示，校方將採用有別於與一般幼稚園面試的方式，家長與子女不用「坐定定」與老師面見，而是遞交申請後，家長可自行預約日期到學校參觀，

老師會以一對一形式，一邊帶家長和幼兒參觀，一邊以聊天的方式了解家長的教育理念及對學校的期望。

重視幼兒有應變判斷力

她認為，大B和細B能力不同，不能用統一標準衡量收生的準則，不能坐定去傾偈，「畢竟是他們人生第一次面試，有人可能不肯落地玩，有人見到陌生人大喊」，因此校方透過老師帶他們參觀遊玩，觀察幼兒如何探索、溝通能力等，亦會跟家長傾談。她認為，社會需要有應變力、判斷力，創新思考的人才，因此到校面試前不用過分催谷或訓練幼兒，

讓幼兒帶著輕鬆愉快心情來到學校，給他們周圍行走的機會，看看他們想到哪裏，展現最真實的自己就可以。

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學術跟軟實力並行

啟思向來予人Happy School的印象，啟思教務主管兼分校校長馮慧敏覺得，Happy是一種學習的態度，校方鼓勵他們快樂地探索，「教學生如何釣魚，並不是怎樣食魚」。她說，學習是一場耐力賽，著眼點不只在幼兒2至6歲的學前階段，而要培育他們具備尊重、自信、勇於負責和承認錯誤能力，在自律、主動的學習過程中，如何在將來走得更遠。

「尊重孩子，培養愛心，激發潛能，啟發思維」是學校的辦學宗旨，她認為，掌握學術跟軟實力是並行，軟實力包括時間管理、批判性思維和解決問題的能力等。校方尊重學生的自主權利，給予選擇「自由遊戲」的機會，故學生每天安排約40分鐘時間，讓他們到自選區角參與不同活動，包括大小肌肉區、STEM區、藝術區、學習區和閱讀圖書等。

例如學生特別喜歡在其中一個角落玩，他們就要知道在其他角落的玩樂時間相應減少，在實際環境學習時間概念，從而學懂分配時間，過程中令他們更清楚自己的喜好。

啟思其中一個目標是讓學生愛上閱讀，而非變成閱讀機器。她指，學校設有喜閱樂計劃、故事爸媽、漂書計劃等，按不同年齡層、不同方式、不同時段鼓勵學生拿起書本。閱讀不只是量，質亦十分重要，校方透過親子閱讀工作坊，邀請專家與家長分享選書的要訣。

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首輪入學申請本月21日截止

啟思明年將迎來創校40周年，現於九龍塘、屯門、青衣、馬灣、杏花邨等設有九間分校，九龍塘正校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，全年學費為64,600元至81,750元，其他分校則有參與計劃，扣減政府資助後半日制免費，全日制學費各分校每年由1,660元至21,690元不等。

家長可於即日至10月21日在網上遞交24/25年度新生入學申請，等待電郵通知再選日子參加首輪面見。幼兒園部及幼稚園部入學申請取錄結果，將於11月30日及12月15日前以電郵方式通知家長。

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記者：李盛芝