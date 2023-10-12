【公務員招聘】聯合招聘接獲逾2萬人申請　按年增約38%

▲ （梁偉榮攝）

2023至24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任等6個公務員學位職系，上周五（10月6日）截止接受申請。公務員事務局局長楊何蓓茵在社交專頁指，當局收到約20,900名申請人經網上報名，較去年收到的申請總數增加約38%。

今次6個公務員學位職系的競爭激烈，其中，公務員事務局負責管理的政務主任職位，接獲約12,500份申請，較去年增加34%；至於二級行政主任職位接獲約18,400份申請，較去年增加36%。

她對於今次申請總數感到鼓舞，反映不少人士，包括應屆畢業生和大學三年級學生，均有興趣加入公務員這個大家庭，為民服務。再次感謝同事於過去一段時間，不辭勞苦做好聯合招聘的宣傳和推廣工作。

接下來，合資格的申請人會獲安排參加於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試 （JRE）。至於在內地和海外升學或居住的考生，亦會於同一日在8個香港以外城市（即北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考JRE。

現時，JRE要求考生在3小時內完成一中一英共兩條題目。一般而言，考核內容多為社會時事議題，考生宜在事前做好三方面準備。

第一，要多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策，以及國際重要的政經發展。第二，考生的分析及撰寫能力需要時間鍛練和累積經驗，這有賴考生於日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辯能力。第三，要注重答題的時間分配，考生要盡力完成兩條題目，以免顧此失彼。

她歡迎有志投身公共服務的人士加入公務員隊伍，一展抱負，希望上述考試錦囊對大家備戰JRE有幫助，在應考時得心應手。

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責任編輯：陳麗娜