【兒童健康】9歲男童上堂頭痛昏迷搶救5日腦死　醫生揭罹患呢種疾病

頭痛可大可小不能忽視！台灣一名小三男童在上課期間，因頭痛前往保健室，不料途中突然暈倒，緊接鼻子出血，當場失去生命跡象，送院搶救五日宣告腦死。醫生事後經診斷，男生罹患「腦動靜脈血管畸形」，猶如身上放上不定時炸彈，令人防不勝防。

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綜合台媒報道，新北市一名小學三年級盧姓男生，於本月6日上午在校突然頭痛不適，從三樓前往二樓保健室接受治療，然而途中遇到學務主任，主任眼見其臉色很差便上前關心，男生表示頭痛欲裂，下秒就突然昏倒，並鼻子出血，在等待救護員到場時，男童已失去生命跡象。在送院搶救五天，病情急轉直下，院方宣告腦死。

醫生表示，男童罹患「腦動靜脈血管畸形」，屬於一種先天性血管病變，動脈無法透過微血管分流輸血至靜脈，猶如不定時炸彈！即使學校調閱健康報告，就連家長也不會發現小朋友病況，令人措手不及。

男童所就讀學校的校長指出，男童在校表現優秀，是班中副班長、熱愛數學，原本準備參加數學比賽；雖然並未來得及參賽，校方仍爭取到精神獎，同時將制服、書包歸予家屬，盼能撫慰。男童家長亦將男童的撲滿捐贈予學校，昐將愛延續下去。

據香港腦科基金會資料，腦動靜脈畸形的患病率為每10萬人有18人，患者出血風險每年有2%至4%，一旦出血，一半患者出現新的腦神經功能缺損，例如幻覺、認知障礙、記憶缺損、痙攣、肌肉無力、癱瘓、語言障礙或失明等。

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責任編輯︰王明芳