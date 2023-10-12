【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】

▲ 黃嘉雯（Carmaney）又派福利！

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年在《下流上車族》穿三點式及施濕身誘惑，令觀眾留下深刻印象。戲外的她平日愛在社交網派福利，展現驕人身材，冧盡一眾粉絲！

Carmaney現時與富二代Jordan愛得甜蜜，但她也同樣積極更新社交網，派福利絕不手軟！

【香港小姐】黃嘉雯公開化身公主的BTS片 化妝師談鏡頭背後的港姐冠軍【多圖】

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黃嘉雯派水著福利

今日（10月12日）下午，Carmaney在IG寫道「Holiday ☀️ I am coming 👋 🌊」，帖文中是她身穿桃紅色比堅尼的側身照，其嫩白肌膚、S型身段，實在令人「心心眼」！

網民大讚：「美人美景」、「參見女神」、「近年罕見」、「第一張，J得過」，有網民則投訴「太遠啦」、「好想睇你泳裝look既（嘅）正面」。

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美貌與智慧並重

Carmaney奪《2019年度香港小姐競選》冠軍後入行，憑去年在劇集《下流上車族》有性感演出而彈起，也有主持J2節目。

她曾接受TOPick專訪指，不覺得自己只有性感：「只要角色造型需要有這樣的衣著，我都ok。每個角色都是設計出來，只要make sense就可以了。」

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