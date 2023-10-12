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【襲擊脫罪】涉城巴員工休息室襲擊車長　休班警襲擊致造成身體傷害脫罪

社會 15:41 2023/10/12

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休班警劉驍璋被裁定襲擊致造成身體傷害罪不成立。（梁錦麟攝）

休班男警涉遺失電話後，於柴灣小西灣巴士站內尋求協助不果後，將1名巴士司機拉入休息室內施襲，今（12日） 於東區裁判法院被裁定被控襲擊致造成身體傷害罪不成立。暫委裁判官裁決時指，事主誇大證供，遂拒絕接納其證供，並指被告說法同樣令人難以置信，被告更被拍到將事主強行拉入休息室，其表現令人懷疑。

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被告劉驍璋（48歲），控罪書上沒有報稱職業，被控1項襲擊致造成身體傷害，控罪指他於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭姓男子，因而對郭造成身體傷害。

暫委裁判官裁決時指，事主於作供時稱當時他以雙臂抵擋，但遭被告按着雙臂，事主稱未有向被告還手。暫委裁判官指，惟被告左臉及左頸等均有明顯擦傷，不可能是由被告的被動躲藏而造成。

暫委裁判官指，事主又稱遭被告踩至腳面骨裂，惟被告隨後多次到醫院檢查，均未能掃描到有骨折，可見事主誇大證供，拒絕接納其證供。

暫委裁判官又指，被告在警誡錄影會面中稱單方面受事主襲擊，惟事主身上亦有多處擦傷，被告的說法同樣令人難以置信。被告更被拍到拉扯事主背包約1分鐘，將事主強行拉入休息室，其表現令人懷疑。

暫委裁判官續指，被告拉扯行為可構成普通襲擊，但這並非本案檢控基礎，事主早前證供亦指出他對是次拉扯沒有感覺。暫委裁判官續指，考慮到已拒絕接納事主證供，遂裁定被告罪名不成立。

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記者：梁錦麟

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