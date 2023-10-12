【打擊詐騙】金管局推「轉數快」可疑識別警示　如有詐騙風險會警示用戶

▲ 金管局。(資料圖片)

金管局今年首9個月收到954宗投訴，超過去年全年的555宗，7成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。金管局今日(12日)公布打擊詐騙的近期措施，會向28間零售銀行發通告，要求銀行提供足夠資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示3大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

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金管局在未來2個月內會推出「轉數快」可疑識別代號警示，用戶使用轉數快轉帳時，如果識別代號，即手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼等，符合警方「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料，會在確認交易前向用戶發出警示，超過40間銀行和儲值支付工具營運商參與。

金管局副總裁阮國恒表示，詐騙情況並非香港獨有，金管局收到的個案包括有市民收到聲稱積金到期、帶有超連結的訊息，呼籲市民要小心留意有關要求提供信用卡資料的內容。而近期亦出現市民的即時通訊軟件，例如WhatsApp遭入侵，呼籲市民收到要求轉帳的信息時要先與對方核實。

金管局亦推出實時監察系統，加強實時監察可疑戶口能力，當客戶轉帳時，如果收款帳戶與執法機構騙案情報被識別的可疑帳戶脗合，銀行的內部實時詐騙監察系統會發出風險標示，跟進交易；而銀行職員亦會提醒客戶這筆交易的懷疑詐騙風險，現時28間零售銀行已按金管局要求全部實施實時詐騙監察。金管局未來會要求銀行逐步加入更多資料，希望可及早發現更多可疑戶口和網絡。

另外，金管局6月推出第一階段的銀行間訊息共享平台 (FINEST)，已有5間本地銀行加入，包括中銀香港、渣打香港、滙豐、恒生及工銀亞洲，平台有助提高銀行之間交換訊息的能力，從而更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡，進一步保障公眾免受詐騙及金融罪行影響，並加強銀行體系穩健。金管局下一步會與銀行業界和持份者，持續檢視和優化共享平台，讓更多銀行參與。

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