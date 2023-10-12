【流動中醫車】全港8大流動中醫車收費地點一覽　內科+針灸+跌打最平$30起

▲ 全港8大流動中醫車一覽。

香港人口老化，中醫需求日益上升，為了切合市民需要，不少慈善機構除提供中醫門診服務外，亦展開「流動中醫車」服務，停泊於港九新界多區，以方便行動不便的長者及市民。為了讓大眾更清晰，TOPick遂於下文整合8間機構推出的中醫流動車服務，包括其服務內容、地點、收費等，最平診金連2日藥費只需$30元。

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1.博愛中醫流動醫療車

博愛中醫流動醫療車自2006年開辦，以收費相宜、服務專業和方便快捷的特點，深受基層市民的歡迎。現時，博愛中醫醫療車服務已發展成配備35部醫療車的團隊，服務地點超過150個。除普通科外，亦有針灸、跌打及配藥等服務。

服務簡介 提供內科、針灸服務、跌打服務及門診配藥服務 服務時間 星期一至星期六: 9:30 – 17:30

* 指定日子提供夜診，服務延長至 20:30 (17:30 – 18:00 休診)

(午膳時間下午1:00-2:00)

星期日及公眾假期 休息 服務地點 香港、九龍、新界各區，按此查閱流動中醫車停泊地點 服務收費 內科—免診金連2劑顆粒每次120元

針灸科—診療費每次160元

骨傷科—診療費每次160元 [門診配藥服務]

加配藥—濃縮顆粒每劑60元 可使用醫療券

2.保良局流動中醫診所 :

保良局流動中醫診所遊走及停泊於港九新界多個公共屋邨及地區，為社區提供優質、便捷及收費廉宜的中醫服務。流動中醫診所設備齊全，並配備輪椅升降台。診所提供中醫全科及針灸治療，並配以方便可靠的中藥配方顆粒。

服務簡介 中醫全科—內科、婦科、兒科、皮膚科、腸胃科、 呼吸科、泌尿科、情緒病等

針灸治療—中風後遺症、面癱、頭痛、失眠、落枕、 鼻敏感、痛經、腰腿痛、頸椎病、肩周炎、 網球肘、關節痛、各類痹症等

耳穴治療—失眠、頭痛、高血壓、過敏性鼻炎、 頸椎病、肩周炎、痛經、腸胃不適等 服務地點 香港、九龍、新界各區，按此查閱10月保良局流動中醫服務地點 服務時間 星期一至六： 上午9時30分至下午1時，下午2時至5時30分 星期日及公眾假期：休診 （指定日子地點提供晚上6時至7時30分的夜診服務） *需提早透過電話預約，詳情可點撃連結* 服務收費 一般人士

內科藥費—$60（每劑）

針灸—$170（每症）*另加一症$60

綜合療法（5日藥+1次針灸或手法治療）—$430

耳穴療法—$100 65歲或以上長者或保良局員工

內科藥費—$50（每劑）

針灸—$140（每症）*另加一症$50

綜合療法（5日藥+1次針灸或手法治療）—$350

耳穴療法—$80

3.東華三院：

讓社區居民，特別是長者、弱勢社群及行動不便人士，無須舟車勞頓，便能享用東華三院價廉質優的中醫藥服務。流動診所車上配置電動輪椅升降台，照顧行動不便人士需要；採用歐盟五期環保引擎車輛，並嚴格執行停車熄匙；行電子病歷紀錄，方便醫師紀錄及查詢病人資料。

服務簡介 中醫內科治療

針灸治療，適應証包括頭痛、頸肩腰腿痛、面癱、中風後遺症、膝關節病等

中藥濃縮顆粒調配服務(只接受本院流動診所處方) 服務地點 〈 查看最新服務時間表：1. 港島區 ／ 2. 九龍及新界區 〉 服務時間 星期一至六： 上午9時至下午12時30分及下午1時30分至5時

星期日及公眾假期 休息

* 註：服務時間會因應個別地點而作調整 服務收費 一般人士收費

內科診金連 3 劑濃縮中藥 港幣 170 元

針灸費用 每次港幣 170 元

額外濃縮中藥費用 每劑港幣 60 元 65 歲以上長者收費

(請出示身份證及長者卡)

內科診金連 3 劑濃縮中藥 港幣 120 元

針灸費用 每次港幣 120 元

額外濃縮中藥費用 每劑港幣 50 元

4.樂善堂：

於2010年開始設立流動中醫診所，為社區居民提供中醫全科及針灸治療服務。現時有4個流動中醫診所走遍港九新界，為各區人士提供優質的中醫服務。

服務簡介 中醫全科—內科、婦科、男科、兒科及皮膚科等

針灸治療—適應症包括頭痛、頸肩腰腿痛、膝關節痛、面癱、中風後遺症等

天灸治療—適應症包括哮喘、過敏性鼻炎、婦女月經不調、慢性虛寒性疾病等

藥物提供—中藥濃縮顆粒沖劑 服務地點 啟德、大埔、屯門、南區、九龍區，詳情可查閱以下連結 服務時間 星期一至五：上午9時至下午1時，下午2時至下午5時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息 （指定日子夜診延長至晚上7時） *需以電話預約或親臨醫療車登記* 服務收費 診金全免 一般人士

中醫全科(包2天藥) 港幣110元正

額外每劑 港幣55元正

針灸 港幣180元正 長者診金

中醫全科(包2天藥) 港幣90元正

額外每劑 港幣45元正

針灸 港幣130元正

*醫療券適用

5.仁愛堂：

仁愛堂流動醫療車服務地點遍佈全港30個地區，設有超過100個服務點，為全港各區市民提供中醫服務。此外，為方便市民，部份服務點更開設夜診服務。

服務簡介 提供內科及針灸服務 服務地點 游走香港、九龍、新界。按此查閱中醫流動醫療車停泊地點 服務時間 流動中醫醫療車 (內科) 日診：10:00 – 16:30 夜診：10:00 – 19:30 屯門、元朗、葵涌、青衣區：10:00 – 17:00 綜合醫療車(內科＋針灸) 一般：9:00 – 19:00 日診：10:00 – 17:00 服務收費 診金全免

針灸 - 每次港幣150元正

每日藥費港幣50元正

(17歲或以下及65歲或以上人士優惠藥費每日港幣35元正，針灸每次港幣100元正)

*可使用醫療券*

6.工聯會：

工聯會自1955年起提供中醫服務，現時更新增設流動醫療車服務，將中醫內科全科、針灸服務伸延至社區。以醫療車靈活為不同社區提供優質便捷及收費低廉的中醫服務務。

服務簡介 提供中醫內科及針灸服務 服務地點 游走沙田、藍田、青衣、小西灣等區，按此查閱中醫流動醫療車停泊地點 服務時間 服務時間 星期一至六 上午9時至下午1時及下午2時至5時30分 星期日及公眾假期休息 服務收費 內科全科（包括診金及2劑顆粒中藥）: $110

內科全科 (工聯咭、長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $100

額外配藥（每劑）: $55

額外配藥（每劑）(工聯咭、長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $50

耳 穴 : $55

針 灸 : $150

針 灸 (長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $140

針 灸 (工聯咭持有人) : $112

7.香港佛教聯合會：

香港佛教聯合會張經泰伉儷紀念中醫流動診所於2012年12月開辦，是該會第一間流動中醫診所。車內設登記配藥處、候診區、診症室和治療床等，並採用電腦系統進行登記、診症、處方和病歷的紀錄，提高醫療管理效率。

服務簡介 中醫內科、針灸、推拿治療（只限合辦單位提供場地者）及優質免煎中藥濃縮顆粒沖劑 服務地點 柴灣、黃大仙、觀塘等區，按此查閱流動診所服務地點 服務時間 星期一至六 :上午10時至下午5時 服務收費 一般人士收費

1.內科(診金連兩日藥)$130

2.針灸 $150

3.推拿 $200

4.額外配劑$40/劑 獲資助人士收費

1.內科(診金連兩日藥) $30

2.針灸 $50

3.推拿 $100

4.額外配劑 $40/劑 *獲資助人士包括： 由註冊社工轉介的長期病患人士，包括：未有接受綜援的低收入家庭成員、公屋家庭住戶成員、或政府資助安老院舍服務／床位的長者。 未經合作單位推薦的長者病患人士長者，到診時必須出示有效的証明文件，如：長期病患複診咭／紀錄／註冊醫生診斷証明／病人協會成員証明、公屋住戶証、長者咭。

8.鄰舍輔導會

「健頤專線流動中醫養生服務」主要服務東涌、梅窩及大嶼山居民，提供優質而普羅市民能負擔的中醫藥服務，並推廣中醫保健養生的概念及服務到社區。

服務簡介 提供內科及針灸科治療；亦有中藥服務 服務地點 大嶼山大澳 、梅窩及東涌區，詳情可查閱以下連結 服務時間 星期一 下午2時至5時；下午6時至晚上8時 (東涌逸東邨雍逸樓對出) 星期二 上午9時至1時 (大澳鄉事委員會) 下午2時至4時 (大澳龍田邨天富樓) ​星期三 上午9時至中午12時 / 下午1時至4時 (梅窩康樂中心) 星期四 上午9時至1時 / 下午2時至4時 (大澳龍田邨天富樓) 星期五 上午9時至中午12時 / 下午1時至4時 (梅窩康樂中心) 服務收費 內科：每天藥費港幣40元（不需診金） ​針灸：每次港幣100元一次（大澳、梅窩、東涌區）

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責任編輯：羅嘉欣