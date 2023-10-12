【流動中醫車】全港8大流動中醫車收費地點一覽 內科+針灸+跌打最平$30起
香港人口老化，中醫需求日益上升，為了切合市民需要，不少慈善機構除提供中醫門診服務外，亦展開「流動中醫車」服務，停泊於港九新界多區，以方便行動不便的長者及市民。為了讓大眾更清晰，TOPick遂於下文整合8間機構推出的中醫流動車服務，包括其服務內容、地點、收費等，最平診金連2日藥費只需$30元。
最新影片:
1.博愛中醫流動醫療車
博愛中醫流動醫療車自2006年開辦，以收費相宜、服務專業和方便快捷的特點，深受基層市民的歡迎。現時，博愛中醫醫療車服務已發展成配備35部醫療車的團隊，服務地點超過150個。除普通科外，亦有針灸、跌打及配藥等服務。
|服務簡介
|提供內科、針灸服務、跌打服務及門診配藥服務
|服務時間
|星期一至星期六: 9:30 – 17:30
* 指定日子提供夜診，服務延長至 20:30 (17:30 – 18:00 休診)
(午膳時間下午1:00-2:00)
星期日及公眾假期 休息
|服務地點
|香港、九龍、新界各區，按此查閱流動中醫車停泊地點
|服務收費
內科—免診金連2劑顆粒每次120元
[門診配藥服務]
可使用醫療券
2.保良局流動中醫診所 :
保良局流動中醫診所遊走及停泊於港九新界多個公共屋邨及地區，為社區提供優質、便捷及收費廉宜的中醫服務。流動中醫診所設備齊全，並配備輪椅升降台。診所提供中醫全科及針灸治療，並配以方便可靠的中藥配方顆粒。
|服務簡介
|中醫全科—內科、婦科、兒科、皮膚科、腸胃科、 呼吸科、泌尿科、情緒病等
針灸治療—中風後遺症、面癱、頭痛、失眠、落枕、 鼻敏感、痛經、腰腿痛、頸椎病、肩周炎、 網球肘、關節痛、各類痹症等
耳穴治療—失眠、頭痛、高血壓、過敏性鼻炎、 頸椎病、肩周炎、痛經、腸胃不適等
|服務地點
|香港、九龍、新界各區，按此查閱10月保良局流動中醫服務地點
|服務時間
星期一至六： 上午9時30分至下午1時，下午2時至5時30分
星期日及公眾假期：休診
（指定日子地點提供晚上6時至7時30分的夜診服務）
*需提早透過電話預約，詳情可點撃連結*
|服務收費
一般人士
65歲或以上長者或保良局員工
3.東華三院：
讓社區居民，特別是長者、弱勢社群及行動不便人士，無須舟車勞頓，便能享用東華三院價廉質優的中醫藥服務。流動診所車上配置電動輪椅升降台，照顧行動不便人士需要；採用歐盟五期環保引擎車輛，並嚴格執行停車熄匙；行電子病歷紀錄，方便醫師紀錄及查詢病人資料。
|服務簡介
|中醫內科治療
針灸治療，適應証包括頭痛、頸肩腰腿痛、面癱、中風後遺症、膝關節病等
中藥濃縮顆粒調配服務(只接受本院流動診所處方)
|服務地點
|〈 查看最新服務時間表：1. 港島區 ／ 2. 九龍及新界區 〉
|服務時間
|星期一至六： 上午9時至下午12時30分及下午1時30分至5時
星期日及公眾假期 休息
* 註：服務時間會因應個別地點而作調整
|服務收費
一般人士收費
65 歲以上長者收費
4.樂善堂：
於2010年開始設立流動中醫診所，為社區居民提供中醫全科及針灸治療服務。現時有4個流動中醫診所走遍港九新界，為各區人士提供優質的中醫服務。
|服務簡介
|中醫全科—內科、婦科、男科、兒科及皮膚科等
針灸治療—適應症包括頭痛、頸肩腰腿痛、膝關節痛、面癱、中風後遺症等
天灸治療—適應症包括哮喘、過敏性鼻炎、婦女月經不調、慢性虛寒性疾病等
藥物提供—中藥濃縮顆粒沖劑
|服務地點
|啟德、大埔、屯門、南區、九龍區，詳情可查閱以下連結
|服務時間
星期一至五：上午9時至下午1時，下午2時至下午5時
（指定日子夜診延長至晚上7時）
*需以電話預約或親臨醫療車登記*
|服務收費
診金全免
一般人士
長者診金
5.仁愛堂：
仁愛堂流動醫療車服務地點遍佈全港30個地區，設有超過100個服務點，為全港各區市民提供中醫服務。此外，為方便市民，部份服務點更開設夜診服務。
|服務簡介
|提供內科及針灸服務
|服務地點
|游走香港、九龍、新界。按此查閱中醫流動醫療車停泊地點
|服務時間
流動中醫醫療車 (內科)
日診：10:00 – 16:30
夜診：10:00 – 19:30
屯門、元朗、葵涌、青衣區：10:00 – 17:00
綜合醫療車(內科＋針灸)
一般：9:00 – 19:00
日診：10:00 – 17:00
|服務收費
|診金全免
針灸 - 每次港幣150元正
每日藥費港幣50元正
(17歲或以下及65歲或以上人士優惠藥費每日港幣35元正，針灸每次港幣100元正)
*可使用醫療券*
6.工聯會：
工聯會自1955年起提供中醫服務，現時更新增設流動醫療車服務，將中醫內科全科、針灸服務伸延至社區。以醫療車靈活為不同社區提供優質便捷及收費低廉的中醫服務務。
|服務簡介
|提供中醫內科及針灸服務
|服務地點
|游走沙田、藍田、青衣、小西灣等區，按此查閱中醫流動醫療車停泊地點
|服務時間
服務時間
星期一至六
上午9時至下午1時及下午2時至5時30分
星期日及公眾假期休息
|服務收費
|內科全科（包括診金及2劑顆粒中藥）: $110
內科全科 (工聯咭、長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $100
額外配藥（每劑）: $55
額外配藥（每劑）(工聯咭、長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $50
耳 穴 : $55
針 灸 : $150
針 灸 (長者咭、指定團體優惠咭持有人) : $140
針 灸 (工聯咭持有人) : $112
7.香港佛教聯合會：
香港佛教聯合會張經泰伉儷紀念中醫流動診所於2012年12月開辦，是該會第一間流動中醫診所。車內設登記配藥處、候診區、診症室和治療床等，並採用電腦系統進行登記、診症、處方和病歷的紀錄，提高醫療管理效率。
|服務簡介
|中醫內科、針灸、推拿治療（只限合辦單位提供場地者）及優質免煎中藥濃縮顆粒沖劑
|服務地點
|柴灣、黃大仙、觀塘等區，按此查閱流動診所服務地點
|服務時間
|星期一至六 :上午10時至下午5時
|服務收費
一般人士收費
獲資助人士收費
*獲資助人士包括：
由註冊社工轉介的長期病患人士，包括：未有接受綜援的低收入家庭成員、公屋家庭住戶成員、或政府資助安老院舍服務／床位的長者。
未經合作單位推薦的長者病患人士長者，到診時必須出示有效的証明文件，如：長期病患複診咭／紀錄／註冊醫生診斷証明／病人協會成員証明、公屋住戶証、長者咭。
8.鄰舍輔導會
「健頤專線流動中醫養生服務」主要服務東涌、梅窩及大嶼山居民，提供優質而普羅市民能負擔的中醫藥服務，並推廣中醫保健養生的概念及服務到社區。
|服務簡介
|提供內科及針灸科治療；亦有中藥服務
|服務地點
|大嶼山大澳 、梅窩及東涌區，詳情可查閱以下連結
|服務時間
星期一 下午2時至5時；下午6時至晚上8時 (東涌逸東邨雍逸樓對出)
星期二 上午9時至1時 (大澳鄉事委員會) 下午2時至4時 (大澳龍田邨天富樓)
星期三 上午9時至中午12時 / 下午1時至4時 (梅窩康樂中心)
星期四 上午9時至1時 / 下午2時至4時 (大澳龍田邨天富樓)
星期五 上午9時至中午12時 / 下午1時至4時 (梅窩康樂中心)
|服務收費
內科：每天藥費港幣40元（不需診金）
針灸：每次港幣100元一次（大澳、梅窩、東涌區）
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm
責任編輯：羅嘉欣