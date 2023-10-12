  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 22:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】恒地會升級會員優惠　美酒佳餚熱潮大閘蟹餐買一送一

社會 16:13 2023/10/12

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

唐述 Chinesology

最近全城響應夜經濟，稍後更有美酒佳餚巡禮，不少餐廳都紛推優惠。為恒基集團旗下物業業主及租戶提供會員服務的恒地會，10月起優惠將會全面升級，當中包括不少高檔食府都有折扣優惠，包括中環國金軒晚市堂食最低85折，另有期間限定「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」買一送一；其他會員優惠，包括緊貼時下最新派的聲頻浴及舒展瑜伽班等療癒課程。 

今次恒地會主要為「Black黑卡」會員提供一系列新優惠。最近不少餐廳乘勢推出美酒佳餚菜式，恒地會「Black黑卡」會員，將尊享名人食堂中環國金軒平日晚市堂食85折，星期五六日亦有9折；粵菜名店翠亨邨平日晚市堂食8折，星期五六日同樣享有9折，更享有期間限定「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」買一送一優惠；至於新派中菜食府唐述亦最高享有85折，而預訂洋紫荊維港遊海上自助餐最平低至6折。 

點擊圖片放大
+3
+2

「Black黑卡」會員購物同樣有著數，每月10日及20日於APITA UNY及谷辰、千色Citistore及C生活消費，享有兩天3%折扣優惠；而購買創新醫美品牌AMOUR指定療程，可免費獲贈價值3,360元的頭皮清潔護理及美容療程。 

另外，恒地會亦為每位會員提供舒展壓力的活動，繼早前推出面部瑜珈等活動大受好評後，稍後第4季將有更多新穎的身心靈課程，包括10月份舒展瑜珈班、11月份聲頻浴全體驗、12月親子和諧粉彩工作坊，「Black黑卡」會員均可免費報名，先到先得。 

點擊圖片放大

其他更多恒地會會員優惠，可留意其官方網站恒地會Facebook及Instagram社交平台。

TOPick診症室
【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

餐廳情報 美食 夜經濟 醫美 大閘蟹 中菜 瑜伽 美容 恒基 品牌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月12日 時間20:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間20:05）
【男拔生獲救】母親指曾憲哲被困林中8天全無進食　憑驚人意志力喝溪水求生
【男拔生獲救】母親指曾憲哲被困林中8天全無進食　憑驚人意志力喝溪水求生