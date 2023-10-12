【著數優惠】恒地會升級會員優惠　美酒佳餚熱潮大閘蟹餐買一送一

▲ 唐述 Chinesology

最近全城響應夜經濟，稍後更有美酒佳餚巡禮，不少餐廳都紛推優惠。為恒基集團旗下物業業主及租戶提供會員服務的恒地會，10月起優惠將會全面升級，當中包括不少高檔食府都有折扣優惠，包括中環國金軒晚市堂食最低85折，另有期間限定「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」買一送一；其他會員優惠，包括緊貼時下最新派的聲頻浴及舒展瑜伽班等療癒課程。

今次恒地會主要為「Black黑卡」會員提供一系列新優惠。最近不少餐廳乘勢推出美酒佳餚菜式，恒地會「Black黑卡」會員，將尊享名人食堂中環國金軒平日晚市堂食85折，星期五六日亦有9折；粵菜名店翠亨邨平日晚市堂食8折，星期五六日同樣享有9折，更享有期間限定「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」買一送一優惠；至於新派中菜食府唐述亦最高享有85折，而預訂洋紫荊維港遊海上自助餐最平低至6折。

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「Black黑卡」會員購物同樣有著數，每月10日及20日於APITA UNY及谷辰、千色Citistore及C生活消費，享有兩天3%折扣優惠；而購買創新醫美品牌AMOUR指定療程，可免費獲贈價值3,360元的頭皮清潔護理及美容療程。

另外，恒地會亦為每位會員提供舒展壓力的活動，繼早前推出面部瑜珈等活動大受好評後，稍後第4季將有更多新穎的身心靈課程，包括10月份舒展瑜珈班、11月份聲頻浴全體驗、12月親子和諧粉彩工作坊，「Black黑卡」會員均可免費報名，先到先得。

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其他更多恒地會會員優惠，可留意其官方網站、恒地會Facebook及Instagram社交平台。

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責任編輯：TOPick港聞組