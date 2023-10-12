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【科大醫學院】蔡若蓮：一直鼓勵院校就本港發展需要　開發不同課程

社會 16:23 2023/10/12

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教育局局長蔡若蓮。（陳靜儀攝）

科技大學爭取成立本港第三間醫學院，並計劃最快在2至3年後招收50名醫科生，長遠目標每年培訓200名醫科生。教育局局長蔡若蓮回應表示，政府一直鼓勵院校因應香港發展需要開發課程，建議大學在教資會3年期規劃裏提出方案，讓政府決定。

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【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

蔡若蓮回應表示，政府一直鼓勵院校因應香港發展需要，不論是人才或專才，同時配合國家「十四五」規劃下「八大中心」的發展，開發不同課程，回應時代及社會需要。而科大有關計劃涉及醫衞局轄下的醫療專業人力供求規劃外，亦涉及大學教育資助委員會的3年期規劃，大學可在3年期規劃裏，向政府提出方案，讓政府因應相關數據和教資會考慮有關建議，再作決定。

就港大校政風波，蔡若蓮指校委會已成立小組調查涉及校長張翔的投訴，尊重院校自身管治方式，在合情、合理及合法的情況下以公平及公正的原則進行調查，相信學校有能力處理內部問題。

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記者：梁凱婷

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