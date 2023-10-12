【告別劏房】工聯會冀政府先助兒童搬離劏房　倡按計分制優先安排入住簡屋

▲ 工聯會「告別劏房 由兒童開始」2.0研究發表。（工聯會Fb圖片）

工聯會今日發表第二份「告別劏房 由兒童開始」研究報告，在首份報告基礎上，進一步研究不適切住所對兒童的負面影響，引述專家指，長居劏房或因空間狹窄而致脊柱側彎，甚至影響視力和腦部正常發育。

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工聯會建議當局探討放寬兒童劏房家庭須輪候公屋三年方能申請簡約公屋的限制，改用計分制及供求狀況，讓更有需要家庭優先入住簡屋。又提議讓貧窮兒童劏房家庭，包括正領取低收入家庭津貼、全額書簿津貼和綜援的家庭，可獲取一筆過搬遷津貼。綜援家庭更可透過關愛基金或其他慈善計劃申請家電和家具。另外，教育局應協助搬往簡約公屋或過渡性房屋的兒童轉入新學校。

工聯會立法會議員鄧家彪促政府為「劣質劏房」下定義，考慮範疇包括樓宇結構、消防安全、居住面積、環境衞生、租務等方面。居住面積方面，鄧家彪建議將界綫劃在統計處的劏房戶人均居住面積中位數水平，低於6.0平方米／65平方呎則為劣質劏房；低於公屋擠迫戶標準者（5.5平方米／60平方呎），則為嚴重劣質劏房。他亦建議訂立「負面清單」，並針對清單加強執法力度。

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責任編輯：趙居逸