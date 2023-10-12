【美酒佳餚巡禮】300個美酒與美食攤位進駐　歎國寶級葡萄酒+Z世代氣泡茶

▲ 闊別5年的美酒佳餚巡禮，今年終於回歸，約有300個美酒與美食攤位，網羅來自36個國家的佳釀。

香港最大型的國際級美酒美饌戶外派對「美酒佳餚巡禮」，因新冠疫情由2019年停辦，闊別5年，這年度盛事終於今年再度歸來。

由10月26日至10月29日一連4日於中環海濱活動空間舉行，入場市民可以盡情品嘗多款經典國際美酒、時下最潮兼新登場葡萄酒，以及過百款環球人氣小吃，讓大家再次享受一場精采的戶外party。

最新影片推介：

愛酒之徒每年最期待的節目，當然是由香港旅發局舉辦的美酒佳餚巡禮，雲集來自全球多國的美酒美食，最適合與知己好友入場暢飲一番。今年活動就約有300個美酒與美食攤位，網羅來自36個國家的佳釀，例如有法國波爾多、勃根地、意大利、美國及澳洲等地的頂級經典靚酒，以及由權威級酒評家James Suckling精選的高分佳釀，陣容絕對比上屆鼎盛。

新緯度葡萄酒



每屆美酒佳餚巡禮中總不少得新登場及時下最興的新酒品，讓賓客能一嘗獨特新口味。今屆其中一款矚目酒品就是「新緯度」葡萄酒，南北半球地區適合生產葡萄酒的緯度，是介乎30°至50°之間，如超出緯度範圍，葡萄生長時就可能有光綫、水源等問題。

所謂的新緯度葡萄酒，正正是屬於這範圍之外，首推就有常年炎熱、位處熱帶的泰國所生產的新緯度葡萄酒Monsoon Valley Wine Signature Range:Red，這款酒曾獲AWC維也納國際葡萄酒挑戰賽2021銀獎，入口帶豐富水果味及微辛辣，非常特別。另一款來自新加坡的Sachi Soy Wine-Original，是全球首款用豆腐乳清釀製的豆清酒，有花果香之餘帶清甜，更是款釀酒過程中着重可持續發展的酒，值得一試。

▲ 今屆有深受「Z世代」熱捧的低酒精飲品，首推有丹麥哥本哈根的氣泡茶Copenhagen Sparkling Tea ROD，以花茶、白茶、黑茶及Riesling白葡萄釀成，酒精度僅5%，味道清新易入口，佐醉鮑魚更突顯鮮味。

新興酒區的酒品亦是美酒佳餚巡禮的重點之一，今年就精選了在酒界開始嶄露鋒芒的中國葡萄酒，分別來自山東、寧夏及雲南8間酒莊，當中香港酒評人協會主席劉偉民就特別推介來自寧夏的西鴿N609干紅葡萄酒，這款酒被譽為國寶酒及國宴酒，皆因國家主席習近平曾於2020年6月9日到訪酒莊，莊主於是以「609」命名葡萄酒以作紀念。今年4月，習主席更以西鴿酒莊的葡萄酒來宴請到訪的法國總統馬克龍。西鴿N609是以當地盛產的蛇龍珠及赤霞珠葡萄混釀成，酒身較厚，亦帶淡淡果香，佐紅肉一流。

星級品味學堂

有美酒，當然有佳餚。今年美食展區就有近百個攤位，搜羅自17個國家及地區的美食，包括有異國特色的日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿及印度烤雞等小食、本地薑代表避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等，以及新增的大灣區人氣美食烤豬手、順德魚三寶及串燒等。甜品亦不容忽視，首推有白兔糖雪糕、黑糖珍珠爆漿蛋撻等，極具創意。

▲ 近百款惹味小食登場，如有懷舊避風塘炒薯仔，以炸蒜、辣椒配薯仔粒，炒至金黃色後充滿鑊氣，非常惹味。

除有得飲有得食之外，場內的主舞台每晚都會上演音樂表演，讓大家邊飲邊食邊陶醉維港美景及醉人音樂之中。旅發局今年更新增17場不同主題工作坊的「品味學堂」，例如有由粵菜名廚何劍生師傅教授新派九大簋之一的龍蝦炒牛奶秘訣，以及由台灣人氣烘焙大師吳寶春教授的招牌伴手禮「無嫌鳳梨酥」的製作方法，喜歡煮幾味的老饕們不容錯過。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

香港美酒佳餚巡禮

日期及時間 10月26日7:30pm-11pm

10月27日及28日12nn-4pm（第一節）、5:30pm-11pm（第二節）

10月29日12nn-8:30pm 地點 中環海濱活動空間 入場費 10月26日及10月28日（第二節）$40

10月28日（第二節）及10月29日$20

14張品味通行證及Lucaris紀念版酒杯一隻$400

8張品味通行證及可回收杯一隻$200 購票方法 即日起可於旅發局網站購買入場券、品味通行證及品味學堂門票。

記者：黃依情