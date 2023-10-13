【校長專訪】推創科教育增學生競爭力　可譽中學校長：從小建立自信才能爭取大成功

▲ 麥敏潮校長指，只要學生願意學習，學校會以成就孩子為目標。（湯志遠攝）

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（下稱可譽中學）的麥敏潮校長，自2000年加入該校轉眼已逾20年，接任校長之職，則在5年前。「學生來到可譽，接受12年教育，可以有一個非常全面而且易於適應的學習生涯。」不只是學生，學校的老師同樣一條龍。「我們的老師不會分中學或小學，而是按需要而任教不同課程，我從前也教過高小的數學！」麥校長笑道。

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麥校長自言是個不折不扣的數理人，大學讀的是數學系，但畢業後的工作表面看來卻與所學風馬牛不相及。「我做過報館、旅行社，也做過百貨商店。」事實上3份工作皆與數學有關。

「在報館做的是關於數據的資料分析，因為我在數學系讀的是統計與運籌學，算是我的專長，所以性質非常脗合。」惟這份工作未有帶給他太多滿足感。「很快我便轉了去中環一家旅行社負責設計行程，但我只是在辦公室埋頭設計行程，沒有機會親身去體驗，就是不斷計算，如何以最低的成本獲得最大的收益。」幾個月後，他再度轉工，到了百貨商店營業部工作，同樣是負責計算分析。

▲ 麥校長與獲得「尤德爵士紀念基金高中生獎」的學生合照。

在不同商業機構工作，雖然可運用讀書時學的知識，卻沒有一份工作讓他覺得值得貢獻一生，終於在完成了他為興趣而修讀的課程後，決定投身教育界。「我發覺自己對輔導心理學很有興趣，很想接觸，便從基本開始讀起。」已經投身職場的他在公餘時間繼續進修，在中文大學修讀輔導心理學的基礎證書課程，完成後再進而修讀文憑課程，最後更讀至碩士。

學生勇於嘗試樂於挑戰

從老師、輔導主任，至副校長、校長，他做不同崗位時也抱持同樣的理念。「我們不會只收成績很好的學生，對我們來說，若學生願意學習、願意嘗試，能力如何，我們不會介意。我們以成就孩子為我們的目標。」麥校長進一步解釋：「何謂成就孩子？有些學校可能是派最頂尖的學生出外比賽，以爭取獎項、好成績，但我們不是這樣。只要學生願意試，不論是甚麼類別和範疇，我們也會讓同學去參與、去經歷。」

▲ 可譽中學暨可譽小學為一條龍學校，學生可在此接受12年教育。（湯志遠攝）

常言道「失敗乃成功之母」，校長卻認為成功之道也在於獲得成功。「先由小成功開始累積，體驗過成功的滋味，建立起自信心，繼而再爭取大成功。」有此看法，原來是緣於當年初來可譽的第一印象。「學校的氛圍很好，很融洽，但感覺到普遍的學生較欠缺自信，所以我們這20年來不斷努力，通過讓學生嘗試、體驗來增加見識，也建立自信。我很欣慰，近年已很明顯感受到學生們的轉變，既勇於嘗試，也樂於挑戰。」

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中學涉足元宇宙先河

NFT、元宇宙成了近年熱門的關鍵詞，成人世界已充滿各式討論，然而本地學界似乎未見探討或嘗試。早前本地企業Index Game發起「『元創．元城』虛擬校園城市計劃」，匯聚本港多間中小學、大專院校及大學，攜手繪製未來Web3教育藍圖，打造世界首個挑戰健力士紀錄的最大型The Sandbox虛擬校園城市，可譽中學亦是本次計劃的先頭部隊。

計劃將帶領學生動手參與虛擬校園的建設，並深入淺出分享Web3相關知識，一步一步邁向國際舞台，向世界展示他們的創作成果。在培育明日創科領袖的同時，也標誌本港教育界迎來Web3「第三代互聯網」。

▲ 工作坊教導學生建造The Sandbox元宇宙所需的技能。

讓學生打造虛擬校園

負責推動計劃的李均洪副校長指，通過整個計劃，學生可認識及學習最新科技發展如區塊鏈、元宇宙、The Sandbox、Voxel Art及NFT，讓學生發展多元興趣，增加未來在職場上的技能。「工作坊教導學生建造The Sandbox元宇宙所需的技能，包括3D模組製作、3D動畫製作以及簡易遊戲程式設計。在建設元宇宙校園的同時，也將提升學生的組織能力、溝通能力以及團結性，讓學生合作創造屬於自己的元宇宙校園。」

李副校長補充指，計劃讓同學們認識體素設計（Voxel Arts），學習基本的視覺原理和科學理論，從而掌握製作個人化虛擬角色（Avatar），並透過跨學科學習，在興建元宇宙校園的同時，同步提升他們的解難能力、組織能力、溝通能力以及團結性，共同建設屬於自己的元宇宙校園。

▲ 負責推動計劃的李均洪副校長（左）期望學生增加未來在職場上的技能。（湯志遠攝）

談及未來目標，李副校長坦言仍需按部就班，逐步鞏固學生的技能，而在將來，則希望能專注於元宇宙校園的內部建設和內容設計。「透過合作方的專業知識和同學的創意思維，一起營建一個豐富且具有互動性的校園內部環境，為學生提供獨特的學習體驗，讓他們能夠在虛擬世界中進行互動、探索和學習。」

記者：王嵐