【人事變動】對郭志仁謠傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB：強烈譴責並將追究責任

▲ TVB對郭志仁謠傳林家棟返無綫掌管製作部的言論，表達強烈譴責。

近日有指影帝林家棟回巢TVB，但不是幕前演劇集而是負責掌管製作部，負責為TVB拍具香港特色的劇集。

當時TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，澄清傳聞並非事實，表示：「公司對有關傳言未有所聞。」可是在前日，商台主持郭志仁在Facebook發帖文爆TVB人事變動，更指99.9%肯定林家棟回TVB幫手！

【人事變動】電台主持郭志仁爆TVB人事變動 林家棟返無綫掌管製作部

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傳林家棟返無綫掌管製作部 TVB發聲明否認：未有所聞

郭志仁提到林家棟入主TVB、曾志偉休息，以及曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。

TVB最新回應，對於郭志仁的言論表示強烈譴責：

本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

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