  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 22:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】對郭志仁謠傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB：強烈譴責並將追究責任

娛樂 17:00 2023/10/12

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

TVB對郭志仁謠傳林家棟返無綫掌管製作部的言論，表達強烈譴責。

近日有指影帝林家棟回巢TVB，但不是幕前演劇集而是負責掌管製作部，負責為TVB拍具香港特色的劇集。

當時TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，澄清傳聞並非事實，表示：「公司對有關傳言未有所聞。」可是在前日，商台主持郭志仁在Facebook發帖文爆TVB人事變動，更指99.9%肯定林家棟回TVB幫手！

【人事變動】電台主持郭志仁爆TVB人事變動　林家棟返無綫掌管製作部　

最新影片推介：陳嘉慧專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB發聲明否認：未有所聞

郭志仁提到林家棟入主TVB、曾志偉休息，以及曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。

TVB最新回應，對於郭志仁的言論表示強烈譴責：

本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【正能量】《香江暖流》盧世昌退休做義工服務老友記　棄移民泰國一個原因留港生活
16:39 2023/05/12
【正能量】《香江暖流》盧世昌退休做義工服務老友記　棄移民泰國一個原因留港生活
《毒舌大狀》《命案》等6套港片哥本哈根放映　林家棟林保怡吳煒倫與當地觀眾交流
16:55 2023/09/16
《毒舌大狀》《命案》等6套港片哥本哈根放映　林家棟林保怡吳煒倫與當地觀眾交流
【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決　真實大裝械劫案改編票房破4億
17:45 2023/09/26
【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決　真實大裝械劫案改編票房破4億
傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB發聲明否認：未有所聞
12:13 2023/10/08
傳林家棟返無綫掌管製作部　TVB發聲明否認：未有所聞
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
18:17 2023/10/09
【第八個嫌疑人】林家棟力撐李子俊　導演被奇案吸引親行犯人逃走路線
【人事變動】電台主持郭志仁爆TVB人事變動　林家棟返無綫掌管製作部　
今日 10:12
【人事變動】電台主持郭志仁爆TVB人事變動　林家棟返無綫掌管製作部　

你可能感興趣

【正能量】《香江暖流》盧世昌退休做義工服務老友記　棄移民泰國一個原因留港生活
16:39 2023/05/12
【正能量】《香江暖流》盧世昌退休做義工服務老友記　棄移民泰國一個原因留港生活
《毒舌大狀》《命案》等6套港片哥本哈根放映　林家棟林保怡吳煒倫與當地觀眾交流
16:55 2023/09/16
《毒舌大狀》《命案》等6套港片哥本哈根放映　林家棟林保怡吳煒倫與當地觀眾交流
【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決　真實大裝械劫案改編票房破4億
17:45 2023/09/26
【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決　真實大裝械劫案改編票房破4億
林家棟 娛樂行業 娛樂人物職業 曾志偉 譴責 TVB 香港

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月12日 時間20:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間20:05）
【男拔生獲救】母親指曾憲哲被困林中8天全無進食　憑驚人意志力喝溪水求生
【男拔生獲救】母親指曾憲哲被困林中8天全無進食　憑驚人意志力喝溪水求生