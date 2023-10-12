【連環爆竊】涉扮裝修工爬棚架入屋爆竊　警拘59歲漢涉款約43萬元

▲ 涉扮裝修工爬棚架入屋爆竊，警拘59歲漢。（黃傑偉攝）

自今年5月至10月，警方接報多宗涉及棚架的爆竊案件。經調查後，警方於昨天（11日）在天水圍區拘捕1名59歲本地男子，涉嫌與多區一共12宗同類案件有關，損失金額約43萬港元，被捕人士現正被扣留調查。

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新界北總區刑事總督察譚子偉指，警方十分關注爆竊案件，發現近半年於區內，設有棚架的屋苑發生多宗爆竊案件，於是聯同多個部門展開反爆竊行動，包括快速應變部隊、機動部隊、警民關係組、防止罪案辦公室及無人機隊，針對多個地點巡查，包括屋苑後山坡。

經深入調查及分析後，警方成功鎖定一名目標人物，並於昨日在天水圍區拘捕一名涉案男子。被捕男子59歲報稱無業，與12宗棚架爆竊案件有關，分別包括9宗發生於屯門、2宗發生於元朗及1宗發生於深水埗的案件。失物包括現金、首飾及名錶總值43萬元。警方在行動中亦檢獲被捕人犯案時身穿的衣物，並起回價值約2萬多元贓物，其餘失物懷疑已被變賣。

案情指，被捕人會偽裝為裝修工人，於設有棚架的屋苑戴上安全頭盔、反光衣及手套，從棚架爬上屋苑單位，撬開窗戶入屋搜掠。

警方提醒市民，離開單位時要緊閉門窗，不要將太多貴重物品置於家中，如大廈設有棚架更應小心防盜。警方重申，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉