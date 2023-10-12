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【JPEX案】OTC課程導師及網紅頻推JPEX　苦主擬透過民事訴訟追討賠償

社會 17:03 2023/10/12

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OTC課程導師及網紅頻推JPEX，苦主擬透過民事訴訟追討賠償。（梁偉榮攝）

無牌虛擬資產交易平台JPEX案發生約1個月，至今有逾2000人報案，共損失最少14億元。5名苦主今午在立法會議員吳傑莊陪同下見記者，有人哭訴誤信KOL和場外找換店（OTC）課程導師才接觸JPEX，有人更損失200萬元。他們再次要求警方盡快將涉案人士繩之於法，包括JPEX管理層和OTC負責人。

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苦主A坦言，本身對加密貨幣認識不多，經朋友介紹才接觸OTC「加密豹」，並以1.2萬元報讀3個級別的投資課程。其中，初班主要教授基礎加密貨幣知識，收費4500元，中班教授區塊鏈知識，高班則由「加密豹」創辦人陳小龍親自授課，中班及高班均盛惠9800元，若全數報名則可獲折扣優惠。老師透過課程和工作坊跟他們建立信任後，多次推銷JPEX，並呼籲用其邀請碼開設JPEX戶口，聲稱日後交易手續費可平一半，每2周或1個月亦推介新投資產品。

她又說，有查詢JPEX是否有牌照，但平台強調正申請並一定會成功，加上登記時要做KYC身份認證、人面識別和填寫多項個人資料，「做到足，唔似係假」，且同學互都有投資，故不疑有詐，「作為學生真係想學加密幣，冇諗過老師呃我哋。」

苦主B則曾參加林作舉辦的講座，並在其推介下，用邀請碼建立JPEX戶口和透過OTC「袋鼠」入金。她形容林作曾做律師和保險相對可信，加上他聲稱JPEX「十分穩陣」，只入金也有14厘利息回報，比在銀行做定期好，又寫專欄強調JPEX非騙局，故被「袋鼠」職員不斷在WhatsApp群組疲勞轟炸要求入金後，終入金逾100萬元，惟案件發生後便不能再出金。她哭訴「仲有家人要照顧，但而家咩都冇晒，真係好唔開心，每晚難以入睡。」

苦主C亦哽咽稱，自己是陳怡忠實粉絲，看到她介紹才在8月起使用JPEX並入金200萬元，豈料上月就傳來被騙噩耗，「做咗成世人最錯嘅決定，自己一個喺公園喊，唔敢同屋企人講」，「點解冇做錯嘅人要收收埋埋，做錯嘅就可以逍遙快活。」

吳傑莊指，至今接獲近450人求助，面對面為約100人提供法律諮詢，每人損失金額由萬元至數百萬，求助總額近1.5億元。部分人正研究透過民事訴訟，向涉事場外找換店或KOL追討賠償，但目前仍正索取法律意見，未有最終決定。

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記者：梁薾心

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