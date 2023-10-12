【親子好去處】職訓局舉辦「玩轉技能」嘉年華　遊戲攤位讓家長小孩邊玩邊學STEAM

▲ VTC「玩轉技能」嘉年華設有多個融合教育與娛樂的互動遊戲與攤位活動。

職業訓練局（VTC）將於10月22日（星期日）在西九文化區舉辦VTC「玩轉技能」嘉年華，現場設有多個融合教育與娛樂的互動遊戲與攤位活動，讓大小朋友邊玩邊學，了解各式各樣STEAM、廚藝、設計等技能如何應用於日常生活當中。

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當中香港專業教育學院（IVE）工程學科師生將會展示他們組裝及編程的機器車對戰遊戲。參加者能夠在遊戲區展開激烈的攻防戰，以無線遙控器操控機器車，務求在限時內「Dok」一聲弄破對手車尾的汽球。想邊玩邊學STEAM，記得 mark實日子，與親朋好友比併模型車操控技術，在遊戲區內一決高下！

活動資料：

日期：10月22日（星期日）

時間：早上 10 時至下午 6 時

地點：西九文化區海濱草坪

網址：www.vtcskillsfiesta.hk

職業訓練局舉辦 VTC「玩轉技能」嘉年華是香港政府的「開心 香港」活動之一，獲教育局支持。嘉年華活動免費入場，共設逾 30 項表演節目及攤位活動，讓大朋友小朋友一同動手參與，體驗技能箇中樂趣。

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責任編輯︰王明芳