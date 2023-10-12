【直私面試】直資李宗德小學小一次輪面試　假設性問題觀察家長教育態度

2024/25學年直資私立小學的小一面試陸續展開，不少家長接獲學校第二輪通知面試。元朗區直資學校和富慈善基金李宗德小學，日前已完成次輪小一入學面試。有家長透露，家長面試時被問及「若子女連續兩年的成績不達標點算？」、「小朋友打交你會點處理？」等大量假設性問題。

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李宗德小學過往每年吸引逾千人報讀，下學年小一入學面試分兩輪，第一輪是考生獨自進入課室面試，若成功通過會進入第二輪面試，連同家長將一同獲邀出席。TOPick邀請已為兒子報考數間直私小學的張太，透露次輪面試的內容。

她稱，校方問了很多假設性的問題，「如果兒子在小一時成績不達要求如何處理？若小二都不達標又點算？」、「如果小朋友考試作弊會點處理？」、「小朋友在學校打架，家長採取什麼方法處理？」等。她認為，校方有點「刁難」家長，

可能是觀察家長教育理念同態度，與校方是否接近。

她補充，每位家長的面試内容均有少許出入，例如有其他面試的家長分享，「如果學校功課政策改變，家長有何反應？」、「能接受子女每天最多有多少份功課？」、「講述一次子女跟你分享感受的事情」，亦有問及家長希望子女在學校培養什麼品德、平日家長與伴侶之間有爭執會怎樣處理等。

而小朋友面試方面，張太指，兒子向她轉述老師問他「爸爸平日有否亂過馬路？如果有，你會點做？」、「平日父母會跟你做什麼？」等。在面試尾聲時，老師更拿出書籤送贈予考生，她估計，

校方想觀察小朋友有否禮貌地回應、雙手接書籤等品德行為。

李宗德小學校長潘嘉璇曾接受媒體訪問時透露，希望小一學生掌握三大語言、數學邏輯、同輩溝通等能力，而他們的性格、品德、禮貌、聽指示亦是校方觀察的重點。小學概覽補充，學校主要培養學生九大共通能力，及良好的品格與價值觀，亦以培育出終身學習者、明智決策者、良好公民和品德領袖為目標。

有關小一收生結果將於明天（13日）傍晚公布，本月16及17日將為小一新生辦理註冊手續。

位於天水圍的直資男女校和富慈善基金李宗德小學，是新界西區4所直資小學之一。在課程方面，李宗德小學教學語言包括英語、普通話及粵語，大部分科目以英語授課，中文科與常識科則以普通話教授，而小一至小三的數學科會先以粵語授課，高小才改為英語教學。學校特設英文科Language Arts及中文繪本課，讓學生透過角色扮演、自設問答、打擂台賽等激發思考，將品格教育元素帶進課室，促進學生的自學能力。

而該校上學年升中派位結果理想，近9成學生獲派第一志願學校，亦有不少學生升讀傳統名校包括拔萃男書院、聖保羅書院、喇沙書院、聖士提反書院等，因此該校成為區內熱門小學之一。學校各級開設5班，全校共30班，全年學費17,600元。

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責任編輯︰王明芳