【玫瑰崗中學停辦】蔡若蓮稱關注學生情緒　盼辦團與持份者坦誠溝通免學生誤解

▲ 教大與救世軍舉行「2023粵港澳融合教育論壇」開幕禮。（陳靜儀攝）

玫瑰崗中學將於3年後停辦，一批學生昨拍短片向行政長官李家超發公開信，要求政府審視學校情況、給予機會，並為學生提供新校舍以繼續學業。教育局長蔡若蓮表示，非常關注片段中學生的情緒，盼辦學團體道明會與學校、家長及同學坦誠溝通，讓不同持份者知道其務實及理性的安排，以免學生在過程中有所誤解。

▲ 教育局長蔡若蓮出席活動後，回應玫瑰崗中學學生冀當局提供新校舍以繼續學業。（陳靜儀攝）

蔡若蓮表示，上月14日道明會向局方正式提出3年內逐步停辦學校後，已即時與辦學團體面對面溝通，知道有關決定是務實並經深思熟慮，已再三提醒道明會與持分者做好溝通及過渡安排。她亦指，得知道明會過去一段時間嘗試探討不同方案，包括已提出與港島區1間學校合作，而局方會與辦學團體保持緊密溝通及聯繫，確保辦團在任何情況下，都會以學生利益為最優先考慮，不影響學生學習。

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對於失蹤男拔生曾憲哲被尋回，蔡若蓮表示很感恩，感謝各部門無懼惡劣天氣，日以繼夜搜索，亦很明白一個媽媽想「搵返個仔」的心情，亦知道事件中的學生或家人需要時間去處理相關事情，希望社會能給予該家庭空間，讓他們好好處理事主的健康情況。

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記者：梁凱婷