【週末好去處】秋季行山培養親子關係 著名風景攝影師推介4大隱世行山地點

▲ 香港風景攝影師 Kelvin Yuen，為大家揭開鮮為人知的四大行山隱世秘景！

隨著颱風「小犬」離港，香港終於出太陽啦！在天氣晴朗的日子，當然又是行山的時候！各位山系男女請 get ready！因為 The North Face 100 香港越野跑挑戰賽（TNF 100 香港越野跑挑戰賽）有好路線介紹，更特別夥拍獲獎無數的香港風景攝影師 Kelvin Yuen，為大家揭開鮮為人知的四大行山隱世秘景！

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四大隱世秘景均途經 TNF 100 香港越野跑挑戰賽的跑道，分別是大帽山的「雲霧日出」、梧桐寨及新娘潭的「磅礴瀑布」、印洲塘的「千島湖景」及八仙嶺和大刀屻的「連綿山脈」！

1. 大帽山：雲霧日出

大帽山乃 TNF 100 香港越野跑挑戰賽 100 公里賽的最高峰，秋天之時，除了可以觀賞芒草、狗尾草、觀霜，更不容錯過專屬大帽山山頂的雲層變幻之景，以及絢爛日出曙光！

作為以「霧」聞名的大帽山，秋冬之時，將近日出時分的觀景絕對能夠用「壯觀」二字形容。日出將至，雲霧翻滾，無邊無垠，城市的喧鬧都被隔絕在白茫茫的雲層之下，唯能隱隱約約見到獅子山的輪廓。直至太陽緩緩從雲層中升起，逐漸染紅天空和雲層，才正式為大帽山的天空披上一層薄薄的金紗。

下次計劃登上大帽山，不妨試試在雲霧日出之下，站上山頂最高處的「龜石」打卡，留下和整個天地融合時刻的合照，為絕美背影留倩影。

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2. 梧桐寨及新娘潭：磅礴瀑布

說起大帽山，絕對不得不提大帽山附近兩個以瀑布聞名的行山景點——梧桐寨及新娘潭。梧桐寨瀑布梧桐寨瀑布坐落大帽山一帶，處於叢林深處，四個主要瀑布周邊均被豐富的梧桐樹包圍。

在秋冬的清晨來到梧桐寨，更有機會因為低氣壓的緣故，觀賞到煙霧繚繞的「雲瀑」。而周圍的梧桐樹同樣已披上薄霧，宛如誤入仙境！

行至高約 30 米的主瀑旁，眼前更如被蒙上一襲白布般，只能感受到流水飛瀉而下的磅礴氣勢，猶有洗滌心靈之效。

新娘潭瀑布

相對於梧桐寨，新娘潭瀑布四季的水量較少，市民鮮少發掘其雨後的驚艷美態！秋季下雨後（通常是 9 月至 10月），瀑布的水量有所上升，水流從山峰傾瀉而下，景色極為壯麗獨特！而新娘潭亦是 TNF 100 香港越野跑挑戰賽 16 公里賽跑手途徑的其中一個重要地點。

3. 印洲塘——千島湖景

而有報名 TNF 100 香港越野跑挑戰賽 50 公里及 100 公里賽的跑手有福了！因為千島湖景是該路段的必經路程。而印洲塘是較冷門的行山路徑，作為香港第三個「千島湖」，其湖面寧靜如鏡，清澈見底，倒映出數百個大大小小的山峰輪廓，在陽光的照射下更加美不勝收，令人心曠神怡！

不過，觀賞壯觀的千島湖景需走 13.2 公里路，所以建議盡量選擇秋冬季節來到印洲塘，屆時天氣較乾燥涼爽，能夠更舒適地觀賞美景。

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4. 八仙嶺及大刀屻——連綿山脈

初秋的八仙嶺芒草仍然蒼綠。放眼望去，綿延的山徑營造出幽靜氛圍，宛如置身瑞士山脈之間，令人不知不覺感受到大自然的力量，尋回寧靜内心。

同樣擁有突出的山脊，大刀屻的山峰景觀卻更為鋒利，山峰矗立在陡峭的懸崖上，宛如劍刃一般。日落時分從北大刀屻往大刀屻方向下山，回頭會看見山峰與太陽交相輝映，別有一番風味。整條山徑並沒有任何遮擋，頗適合秋冬季節與一眾親友來到，一邊感受和煦陽光的暖意，一邊俯瞰開揚的平原城市景觀，收穫豁然開朗的體驗。

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責任編輯︰王明芳