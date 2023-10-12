《白日之下》終極預告曝光余香凝林保怡鬥演技　試映場獲觀眾激讚

由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡等演出電影《白日之下》，將於11月2日上映。電影早前獲第60屆台灣金馬獎五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，以及角逐最佳美術設計及最佳造型設計。

《白日之下》亦獲選為第20屆《香港亞洲電影節》開幕電影，而電影在今日（10月12日）推出終極預告及海報。

【金馬獎2023】憑《白日之下》首爭金馬最佳男配角 林保怡入行逾30年涉獵歌影視兼幕後

▲ 《白日之下》電影海報。

你以為可以改變世界？

在預告片中，戲中角色輪流爆發金句，敲問記者良心，記者曉琪潛入殘疾院舍「彩橋之家」就虐待院友作出偵查報道，及後她發現一堆足以成為新聞頭版的材料，「虐待老人」、「打罵小孩」、「混蛋看護」、「死人」單看其中一個主題經已夠觸目，何況將所有串連在一起，發生在同一間殘疾院舍。

然而，飾演曉琪上司的朱栢謙，反指對方的第一手證據不足，他直斥：「沒有證據的新聞不是報導，是誤導！你以為可以改變世界？你只是個記者！」

真相能否曝光？

至於飾演院長的林保怡面對指控泰然自若，令調查過程中曉琪有所動搖，而每當出現疑惑時，她亦不禁反問：「十年之後還會不會有記者？」因為她的堅持、努力和不放棄，不希望成為有料在手都不報導真相的幫兇，曉琪戮力揭秘整個「彩橋之家」背後的暗黑真相。

儘管人是善忘的動物，過兩日不記得也好，曉琪亦深信：「如果有人記得的話，兩天也好。」短短預告片，經已帶出戲中新聞從業者的無奈，究竟真相能否如主角所願，曝光在白日之下？

影片好評如潮

推出的最新海報，見到3位主角姜大衛、余香凝，以及林保怡的半臉，而背後是東拼西貼的新聞報紙，每個人，每件事都缺乏完整面貌，究竟真相能否還原呢？

另外，《白日之下》早前參與各地影展經已好評如潮，而剛過去舉行的試映場同獲觀眾擊節讚賞，早前開售的《香港亞洲電影節》公映場次門票亦迅速售罄。

最新影片推介：陳嘉慧專訪