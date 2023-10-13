零死角3秒溫和潔齒！嚴選性價比高強效護齦電動牙刷！

早晚刷牙仍然不夠乾淨，引來蛀牙、口臭、牙周病？一般手動牙刷原來只可以接觸到牙面，近40%牙齒位置都難以深入潔淨，繼而引發大大小小的口腔及牙齦疾病風險，因此宜選用更能徹底乾淨的電動牙刷，以先進科技全面溫和潔淨口腔，再配合正確的刷牙方式及習慣，就可以達至零死角深層潔齒，亦不怕損害牙齒、牙齦！有見市面上電動牙刷選擇琳瑯滿目，價錢、功能皆不同，如何選擇最好？

▲ 電動牙刷以先進科技全面溫和潔淨口腔，再配合正確的刷牙方式及習慣，達至零死角深層潔齒。

1. 聲波震動 VS 旋轉轉動？



傳統手動牙刷未能徹底清潔深層牙齒之餘，亦較耗時費力，而電動牙刷則相對省時省力，可利用刷頭震動或旋轉等方式，深入潔淨牙齒及口腔各處。現時市面上盛行聲波震動牙刷及旋轉式轉刷，前者以聲波震動形成水流，深入牙縫移除牙菌膜，既溫和護齦，同時強效潔齒；後者以旋轉刷頭在牙面、牙齦線上打轉磨擦，潔齒同時卻容易令牙齒或牙肉不適。因此有敏感牙齒或牙齦的人士，較為適合採用溫和式潔齒的聲波震動牙刷。

▲ 電動牙刷能做到更徹式潔淨，可利用刷頭震動等方式，深入潔淨牙齒及口腔各處。

2. 電動牙刷不傷牙齦？



很多人以為刷得愈大力等於愈乾淨，因而在使用手動牙刷時常用力不當而傷及牙肉。具有智能感壓技術的電動牙刷便能解決力度問題，實時感應力度大小作出調節，包括震動的頻率、力度大小及速度，避免傷及牙齦及琺瑯質。部分智能電動牙刷亦配備不同潔齒模式，讓用家可以因應牙齒情況及需要，而選擇合適的刷牙力度及潔齒體驗。

▲ 具有智能感壓技術的電動牙刷，能實時感應力度大小作出調節，避免傷及牙齦及琺瑯質。

3. Colgate高露潔聲波震動牙刷 VS 其他電動牙刷品牌



市面電動牙刷品牌眾多，符合上述條件又性價比高的選擇，不妨考慮Colgate高露潔Glint閃悅聲波震動牙刷。作為全球No.1牙膏品牌旗下電動牙刷產品，帶來信心保證，以數百元價錢就可以擁有專業級聲波震動電動牙刷的質素，帶來全面口腔護理。

▲ Colgate高露潔Glint閃悅聲波震動牙刷以每分鐘最高37,000次聲波震動高效潔淨牙齒，比一般手動或旋轉式電動牙刷更溫和護齦。

Colgate高露潔Glint閃悅聲波震動牙刷以每分鐘最高37,000次聲波震動高效潔淨牙齒，比一般手動或旋轉式電動牙刷更溫和護齦，經磁懸浮綫性摩打以集中而高速震動及擺幅頃刻喚出空氣水波分子，極速3秒去除牙菌膜*，配備10種力度及4種潔齒模式（清潔、美白、護齦及夜間模式）及附送3大專業護理刷頭（清潔、美白、護齦#），再加上智能感壓技術，能夠因應用家力度自動降低震動頻率及速度，讓用家避免刷牙用力過度，潔齒同時大大呵護牙齦，性價比相較同類型電動牙刷產品為高。

▲ 4種潔齒模式，包括清潔、美白、護齦及夜間。

買1件扣減100元大優惠



Colgate高露潔Glint閃悅聲波震動牙刷亦以寧靜降噪見稱，適合夜間或幽靜環境使用。由於刷頭與平日手動牙刷相似，亦適合電動牙刷新手使用，曉白色及 霧粉月藍色結合簡約優雅外表設計，霧粉月藍色的漸變粉紅與粉藍色更相當唯美吸睛，適合不同家居裝潢配襯，或家人、情侶配搭。

白色於各大指定個人護理店、超級市場及連鎖電器店及其網店有售。而霧粉月藍色暫時於HKTVmall、FORTRESS豐澤、BROADWAY百老匯及其網店、Price網購和The Club有售，10月更推出買一件扣減100元優惠！

● 「霧粉月藍」色

HKTVmall：https://shorturl.at/opuOQ

FORTRESS豐澤：https://shorturl.at/dQYZ8

BROADWAY百老匯：https://shorturl.at/cgsDO

Price網購：https://shorturl.at/kyZ06

The Club：https://shorturl.at/xQS69

● 「曉白」色：

HKTVmall： http://bit.ly/3LLsagS

豐澤：http://bit.ly/3LIS9VY

BROADWAY百老匯：https://shorturl.at/ayDW0

屈臣氏網店：https://bit.ly/40cOAvO

萬寧官方網店：https://bit.ly/3z7Gsk4

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香港莎莎網店：http://bit.ly/3JKhpbQ

士多Ztore：http://bit.ly/3JDA893

Price網購：https://shorturl.at/etRV5

The Club：https://shorturl.at/APQX2



牙科醫生有話兒！



電動牙刷愈貴愈好？歐洲執業牙醫歐家樂醫生指出，貴價的電動牙刷不一定等於最好，要視乎它的刷頭、震動頻率及清潔模式，能否深入底層及牙縫潔淨污垢及牙菌膜。「刷牙不乾淨會令牙菌膜殘留，甚至引致發炎、流牙血或牙周病，普通手動刷牙較難清潔40%的死角位置，而聲波震動的牙刷可以形成水流幫助震走牙菌膜及污垢，效能比普通手動刷牙更為顯着。」其中從力度、模式、摩打及每分鐘頻率比較Colgate高露潔Glint閃悅聲波震動牙刷及其他電動牙刷品牌，可見Colgate高露潔在同類型產品功能上明顯優勝，亦不易弄傷牙齦，值得推薦使用。

*實驗來源：來自高露潔內部實驗室數據



#視乎產品批號，分別有附送3大專業護理刷頭（清潔、美白、護齦）或附送2支護齦刷頭及便攜旅行盒。



（特約）