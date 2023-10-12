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【搶劫案】男子天水圍公廁遭劫走價值52萬名錶　警拘4男子

社會 17:45 2023/10/12

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男子天水圍公廁遭劫走價值52萬名錶，警拘4男子。（黃傑偉攝）

警方於昨日（11日），以涉嫌搶劫罪拘捕4名男子，被捕人涉嫌於天水圍一公廁內，襲擊受害人並搶去其價值52萬手錶，被捕人現正被警方扣留調查。

元朗警區刑事調查隊偵緝督察吳斯軒指，警方於10月7日晚上11時，接報一名32歲男子，在天水圍蝦尾新村一公廁內，被2名男子搶劫。賊人以廁所地拖及盆栽襲擊事主頭部，其後搶去事主價值52萬元的名貴手錶之後逃去。消息指，被劫走的手錶是一隻勞力士地通拿（Rolex Daytona）手錶。

警方十分關注事件，經深入調查後成功鎖定一部接應車輛、疑犯及其2名同黨。行動中，警方以搶劫罪拘捕4名男子，年齡介乎25至68歲，當中包括2名非華裔男子及2名本地男子。被捕人現正扣查中，案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

警方譴責暴力行為，並強調對暴力案件定必深入調查將賊人繩之於法。警方重申，搶劫罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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