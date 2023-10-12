【虛報行蹤】太子女涉瞞洪門宴行蹤案續　護士稱查問須快否認錯聽被告說法

▲ 護士賴潔生今出庭作供。（陳曉欣攝）

全國人大代表洪為民於第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客之一榮源茶行太子女王詩雅涉虛報赴宴當日行蹤，被票控4項提供虛假資料罪，案件今（12日）於九龍城裁判法院續審。曾致電向被告了解行蹤的護士供稱，致電時防疫工作排山倒海故「紀錄要快」，並否認錯聽被告說法。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

護士賴潔生供稱，她在2022年1月7日應醫生要求致電被告補問資料，了解被告赴宴當日下午6至8時的行蹤。賴供稱，先向被告表明是衛生防護中心姑娘及說明來電目的，被告當時表現合作，交代自己傍晚6時在公司步行往國際金融中心超市購物，約15分鐘後離開，並乘的士到上環高樂花園放下物品，其間沒有下車，之後坐同一輛的士回家休息。及至晚上約9時15分，被告再乘的士到灣仔參加生日派對。

賴表示，她在通話時有摘錄重點，掛線後另作紀錄。在辯方盤問下，賴承認通話時時間緊迫，沒有刻意強調自己是獲授權人士。賴又指，在通話時曾於草稿紙上摘錄重點，掛線後再於表格上作正式紀錄，而草稿紙已丟棄。

辯方質疑，賴填表格前已參考草稿紙，但表格仍有多項附加資料。賴稱時間所限已寫得不錯，承認草稿寫得更差，因為「第5波疫情啲嘢排山倒海」，「好似急救咁」，紀錄時「要快及令人明白」，但賴供稱當時應該沒聽錯被告說法。

賴承認，被告通話時提及返家休息，再乘的士到派對會場，但被告沒直接說由家中出發乘的士去派對。

聆訊明（13日）續。

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記者：陳曉欣