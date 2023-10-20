【懷孕辛酸】求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

▲ 李文珊感恩女兒平安出世！

由準備懷孕至成功分娩，從來都不是容易的事。本港KOL媽媽Sherman婚後3年未能懷孕，尋遍坊間求懷孕方法，去年終如願懷孕卻患上妊娠毒血症，情況非常危險，藥物亦未能控制病情，需要緊急動手術生產，女兒在深切治療部留醫逾星期才平安出院。她坦言，感恩得來不易的女兒能健康，建議婦女在懷孕初期盡早評估患病風險。

妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，一般會在懷孕20週後發生，全球平均每100名孕婦中，就有2至5人患上不同程度妊娠毒血症。患者除出現嚴重水腫外，血壓急劇升至上壓140以上，同時伴有蛋白尿、嚴重頭痛、嘔吐等，亦有機會沒有任何症狀，若未有及時就醫，可引發癲癇，肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

普遍醫學界指，妊娠毒血症主要是胎盤功能較差，無法提供足夠的血液給胎兒，導致子宮動脈血管舒張不良，而引致有關症狀。若孕婦本身患有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡、高齡、與上一胎相隔十年、肥胖等均屬患病高風險人士。

在Youtube、Facebook、Instagram開設珊B要考牌頻道及專頁的網紅媽媽李文珊（Sherman）2018年結婚，夫婦二人早已有共識婚後立即「造人」，惟經過三年未有好消息，曾求診醫院不孕科尋找原因，去年終成功自然懷孕。

▲ 宥睎好精靈！ig圖片

不過，Sherman的懷孕過程並非順利，除了在懷孕中期確診新冠肺炎，在孕後期35周例行產檢時，發現胎兒重量只有1.8公斤，比正常的2公斤偏小，同時卻突然患上妊娠毒血症，

當天以為早上檢查後，下午可以返工，但驗小便時發現有嚴重蛋白尿問題，被要求立即入院檢查，從此開展16天的住院生活。

她回想，當刻被醫生告之患上妊娠毒血症，「感覺晴天霹靂，不知所措，早在懷孕7個月時曾有腳部水腫，以為一般孕婦平常情況，但原來已是警號」。對於突如其來的消息，她很難接受，每天在驚慌中渡過，擔心胎兒會忽然沒有心跳，

入院時血壓上壓曾在140至170徘徊，超出危險線，每天都有食藥控制，醫生希望BB能到37周足月出世。

住院的每天護士都為她驗小便、量血壓、檢測胎兒心跳及活動情況，「看著病房內的孕婦催生數天未成功的痛苦，亦有同受妊娠毒血症困擾的人，自己的心裡壓力非常大，整天都在胡思亂想，未知胎兒每刻情況是否正常」，Sherman表示，除了每天丈夫探病時的短暫陪伴，其餘時間感覺很孤單，

可能太多憂慮，以為藥物可控制血壓至足月，但在懷孕的36周4天血壓又控制不住。

當天晚飯後，血壓突然飆高，醫生檢查後認為她需要緊急開刀，由被通知至進行手術只是90分鐘，情況相當危急，「女兒出生的一刻，是非常感恩的，知道她終於平安」。在手術後Sherman立即被安排24小時密切監察，除了每15分鐘檢查血壓，醫生亦為她注射防止抽搐的藥物，確保術後沒有出現併發症。

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手術後需以輪椅代步的Sherman，與丈夫到深切治療部探望女兒，「她體重雖然超過2公斤，但身體非常瘦小，戴著呼吸機，口部插著喉管，感覺很辛苦」。傷在兒身，痛在母心，看到弱小的女兒堅強地活著，她百感交集，忍不住流淚，

很內疚未能在她出世後及時抱抱她，心裡難過同時，不斷製造母乳給她，希望她抵抗力強一點。

女兒住院8天後順利出院回家，「女兒的名字叫宥睎，希望她有寬恕的心，將來可高處遠望世界，現時已經六個月大，非常健康，體重亦達到正常水平」，提及女兒的Sherman一臉幸福滿足地說。

由求孕、懷孕至生產過程都驚險萬分的Sherman，建議婦女在懷孕初期，做好每次的產前檢查外，亦可了解患早產妊娠毒血症的風險。中文大學研究指，高危孕婦在懷孕初期服食低劑量阿士匹靈，可將因妊娠毒血症病發，而引致早產的機會率減低60%。

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記者：李盛芝