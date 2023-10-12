李靜儀事隔4年再踏入米蘭巴黎時裝周　Heidi巴黎踩單車險象橫生

自2019年疫情後，李靜儀（Heidi）相隔4年再獲邀去巴黎和米蘭時裝周，雖然Heidi過往是時裝周「常客」，獲不少品牌邀請到當地睇騷，不過她坦言今次出發前既期待又緊張，笑說︰「因為實在太耐冇去，特別著緊，而且要著的衫都比較貼身，或者比較性感，出發事半個月都不斷去做gym操fit，希望以最佳狀態示人。」

提到一口氣去了米蘭和巴黎的時裝周，行程相當緊密，Heidi甫抵埗便病倒，不過無損她睇騷的心情，她表示︰「去到米蘭開始病，有驚無險食住藥控制到，唔算係超級嚴重，亦冇影響工作。」

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旅程發生意外

不過今次的旅程Heidi亦有遺憾，因為發生了一些意外，趕不上其中一個騷，她說︰「錯過了一個我很想去睇的騷，自己本身好喜歡呢個品牌，唯有下次再去睇。」

除大塞車外﹐Heidi於巴黎更差點出意外，說︰「今次去巴黎畀了自己一個重要任務，要喺巴黎踩單車﹐不過租完先知道係架電動單車，比想像快好多，喺單車徑踩時差啲發生意外，當時失平衡，而且又有好多車，幸身體閃避到先無事。」

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