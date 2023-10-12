【著數優惠】恒基地產「Black黑卡」會員限定禮遇　購物飲食運動美容全方位優惠

▲ 恒基地產旗下會員計劃「恒地會」為會員帶來度身訂造非同凡響的「優越生活體驗」。

恒基兆業地產集團（「恒基地產」或「集團」）旗下會員計劃「恒地會」為會員帶來度身訂造非同凡響的「優越生活體驗」。恒地會今年十月起，「Black黑卡」會員優惠現已全面升級，從餐飲佳餚到購物消費提供全方位優惠及禮遇，同時乘勢推出期間限定翠亨邨大閘蟹套餐買一送一優惠，讓會員品嚐秋日滋味！

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此外亦為會員推出Henderson Wellness，一系列以「健康生活」為主題的活動，包括新興的聲頻浴體驗等，一同滋養身心，守護健康。

Black黑卡會員升級優惠

集團旗下頂級食府十月起為恒地會「Black黑卡」會員提供嶄新優惠。其中有名人食堂之稱的中環國金軒，逢星期一至四晚市堂食可享八五折優惠，星期五至日晚市亦可享九折待遇；米芝蓮推介餐廳國金軒 The Mira則享八折優惠；粵菜名店翠亨邨逢星期一至四惠顧晚市堂食可享八折優惠，星期五至日則有九折；演繹出獨特飲食哲學的唐述為「Black黑卡」會員提供最高八五折優惠；預訂洋紫荊維港遊海上自助晚餐低至六折。

購物消費方面，除了原有每月十日於APITA、UNY、千色Citistore及C生活的3%購物折扣優惠外，「Black黑卡」會員於每月二十日將再享有同等折扣，換言之每月將尊享兩次3%折扣日。

健康消閒方面，則有創新輕醫美品牌AMOUR，購買指定美容療程即可免費獲贈頭皮清潔護理及美容療程，價值高達港幣$3,360。

期間限定翠亨邨大閘蟹套餐優惠

美麗華集團旗下粵菜食府翠亨邨，今年載譽歸來推出「珍味大閘蟹套餐」，菜式包括甘香豐腴的江蘇大閘蟹及一系列以蟹粉入饌的手工菜式，如生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉扒豆胚、蟹粉帶子炒飯等！恒地會「Black黑卡」會員預訂「翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐」，可尊享買一送一優惠，以相同價錢，享受雙倍滿足！

會員專屬身心靈活動

恒地第四季度將繼續為「Black黑卡」會員，精心準備全新專屬活動，透過參與舒展瑜珈、聲頻浴及和諧粉彩，消除日常繁忙工作所累積的壓力，一起滋養身心、守護健康。

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責任編輯︰陳珈希