經典恐怖片延續　10個你未必知道《驅魔人：信仰者》的事

▲ 《驅魔人：信仰者》

50年前的秋天，史上最震撼驚典片王《驅魔人》（The Exorcist）上映，震懾全球。2023年10月，推出 《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）！

故事講，12年前，Victor懷孕的妻子在海地地震中去世，他獨自撫養女兒Angela。Angela和朋友Katherine一次意外消失在樹林裡，三天後回來時徹底失憶，並引爆了一連串解釋不到的神秘事件，迫使Victor面對邪惡最極點。

在恐懼和絕望中，他唯一可以做的，是找出唯一目睹過類似事情而活著的人—— Chris MacNeil。Chris 正是原裝《驅魔人》女主角，她的女兒Regan 5年前發生過不可思議遭遇，令Chris徹底改變了自己⋯⋯

獲十項奧斯卡提名

改編William Peter Blatty 暢銷小說的驚典《驅魔人》自1973年上映後，永恆地改變了光影世界的驚嚇文化。

當年不單打破票房記錄，更獲得十項奧斯卡提名，並成為史上首部獲得最佳影片提名的恐怖電影。

金像得主愛倫貝絲蓮 (Ellen Burstyn) 當年飾演 Chris MacNeil 這個標誌性角色，今日更難能可貴地在此新作中粉墨登場，對影迷而言實在雀躍萬分。

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10個而你不知《驅魔人：信仰者》的事

驅魔和惡魔學的儀式多種多樣，令人著迷，而且往往很神秘。50年後，一承正宗IP的詭異神髓--《驅魔人：信仰者》(The Exorcist: Believer)上映，看完這十點，大家入場前/後都會更加著迷！

作為該劇的精神協調員，Carla Duren確保演員和工作人員的精神安全，包括他們的精神和情感健康。根據Carla Duren的說法，影片中看到和聽到的許多儀式實踐和咒語都來自實際的驅魔儀式和實踐，包括比希比醫生的一些實踐，這些實踐植根於起源於非洲各地的精神和治療方法。

《驅魔人：信仰者》中提到的各個信仰的精神專家都被聘請為電影製片人和演員提供諮詢。

根據亞特蘭大總教區牧師 FATHER JOSEPH MORRIS的說法，為了保護驅魔師，以及為了他受命幫助的人的安全，他必須保持匿名。

據項目顧問 DR. 喬治亞州立大學教授 DR. DAVID BELL專門研究宗教心理學，富裕的宗教一般沒有那麼多憤怒的惡魔。 但當生活艱難時，所以惡魔往往會更多。

從歷史上看，黑人教會在這些數字中擁有更具體的信仰體系——就像佔據美國更多農村地區的五旬節教會和宗教社區一樣。

《驅魔人：信仰者》中佔據女孩們的惡魔是一個美索不達米亞人物，名叫Lamashtu，在古代人們的傳說中，她是一個嗜血的魅魔，後來變成了一個飢餓的竊賊。 根據哈佛圖書館公報，「到了公元前第一個千年，Lamashtu的形像一直是獅頭和女人的身體，同時保留了腳部的鳥爪特徵。」

Lamashtu是一個與原著小說和1973年電影中的惡魔不同的惡魔。原著的惡魔是Pazuzu。「Pazuzu是一個強大的惡魔，經常被設置為抵禦另一種超自然恐怖的盾牌。」

特別化妝特效設計師 Christopher Nelson和導演大衛哥頓格連受到這個人物的啟發，創造了電影中可怕的惡魔。 Nelson說：「我們在Lamashtu的超自然與現實之間找到了一個平衡點。」

Lamashtu的設計、真人鑄造和雕刻花6個月的時間。在拍攝開始之前，奧利花尼爾的母親帶她去了教堂，以獲得祝福（只是為了安全）。

奧利花尼爾遇到了傳奇人物Martin Sheen，Martin Sheen送給奧利花尼爾私人念珠，以在拍攝期間保護她。