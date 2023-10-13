【秋冬限定】三款日本期間限定直送產品    Häagen-Dazs™帶來秋冬必試滋味

▲ Häagen-Dazs日本期間限定直送產品

頂級雪糕品牌Häagen-Dazs™於今年春夏推出的Japanese Collection收到極大迴響，有見及此，品牌再度從日本帶來多款期間限定產品，包括捲土重來的升級版「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」，以及全新的「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」和「醇滑榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治」，誓必再次引起全城哄動！

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秋冬限定「醇滑榛子牛奶咖啡脆皮雪糕三明治」率先登場

率先推出的「醇滑榛子牛奶咖啡雪糕三明治」以秋冬必嚐的榛子牛奶咖啡為靈感，細選來自危地馬拉的淺焙咖啡豆萃取，融合香烤榛子的果仁香味再加上濃郁厚滑的牛奶，製作出香滑絲柔的榛子牛奶咖啡雪糕。

雪糕中的榛子軟心醬完美烘托榛子咖啡的芬芳香氣，包裹在充滿坦桑尼亞咖啡香氣的咖啡朱古力脆皮外層之中，各個層次完美配合，極致美味無可比擬！雪糕面層配搭上鬆脆威化，更令口感再度昇華，讓人無法抗拒，絕對是今個秋冬的必試滋味！

「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點迷你杯」增量載譽歸來

麻糬口感煙韌軟糯，而且非常百搭，簡單灑上花生粉品嚐已別有風味，更可配搭不同餡料甚至不同甜品，以變化出多款令口感和口道更昇華的甜點，從糯米糍、糖不甩、麻糬波波、麻糬手搖飲料等，以數之不盡的形態攻陷港人味蕾；Häagen-Dazs™的麻糬雪糕，在日本本土一推出便大受歡迎，一度賣斷市，這次進軍香港定必引發全城搶購潮！

兩款於2023年10月11日壓軸登場的日本直送產品「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」和「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」在雪糕面層加入甜香軟糯到可以拉絲的麻糬，每一口極致美味伴隨著豐富口感，令人一試難忘！

載譽歸來的黃豆粉增量「黑蜜黃豆粉麻糬冰凍甜點」中的黃豆牛乳雪糕經改良升級後更香醇濃厚，拌入香甜黑蜜和灑上以日本北海道黃豆磨成的黃豆粉，每一口均令人品嚐到日式傳統甜點的奢華感。增量30%的黃豆粉灑於面層的軟糯麻糬上，濃郁的豆香更為明顯，與黑蜜完美平衡，加上每口既香甜又軟彈的拉絲口感，讓你感受到真正極上和式甜品享受！

最新影片推介：

「 抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」隆重登場

全新登場的「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」獲選最受歡迎麻糬雪糕的三甲之位，可說是千呼萬喚始出來，絕對會俘虜一眾熱愛日本甜點的吃貨！「抹茶紅豆麻糬雪糕迷你杯」選用來自日本北海道產的紅豆，粒粒香甜綿密，灑在面層的軟糯麻糬之上，一口嚐盡雙重軟綿的口感！香甜的紅豆當然要配上濃郁回甘的抹茶雪糕，甘醇香甜完美平衡的絕配，帶來無比和諧的甜蜜滋味，加上麻糬軟糯拉絲的口感，讓你一吃愛上！