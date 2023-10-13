【食用安全】網民直播生劏「清道夫」　食安中心：染中華肝吸蟲恐傷肝致癌

▲ 近日有內地網民生劏「清道夫」製作刺身，食安中心就曾指出淡水魚生可能帶有中華肝吸蟲，嚴重者可傷肝致癌。

「清道夫」都可以食？近日有內地網民以清道夫為食材，將其生劏切片製成刺身，並將影片分享至網路，更聲稱「生吃一條抵10個雞蛋」。不過食安中心就曾經呼籲市民切勿生食淡水魚肉，否則可能感染寄生蟲，嚴重者更可致癌。

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清道夫又名下口鯰、琵琶魚、垃圾魚，由於牠可以吸食藻類，甚至其他魚類排泄物等水中垃圾，所以不少人會把牠養在魚缸中。但近日就有內地網民拍攝影片，表示有不少魚塘老闆發現，清道夫比起垃圾更愛吃魚卵，現已成為國內氾濫的入侵物種，之後又稱自己是清道夫的「唯一天敵」，並指清道夫可以生吃、燒烤，油炸、煲湯等。

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有網民周三（11日）將相關影片轉載到facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，從影片可見，該名內地網民正在生劏一條清道夫魚，並邀請大家到他的直播間，觀看他直播生吃清道夫的過程。

影片引來網民留言，有人直斥「垃圾魚寄生蟲多，體內重金屬超標，不該吃」，亦有人質疑拍攝者根本不會根本不會吃魚，純粹想以此賺取流量，「為了點擊（錢），各視訊都唯有拼命」。

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關於生吃淡水魚，藝人肥媽數年前亦曾在節目《大灣區活好D》中品嘗鯇魚刺身，當時食安中心便表示過高度關注。根據食安中心資料，進食淡水魚生（中式魚生）會危害健康。生的淡水魚包括鯇魚、大頭魚、山斑魚，以及清道夫可能帶有中華肝吸蟲，感染小量寄生蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，然而一旦感染大量寄生蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。

此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌，國際癌症研究機構亦已把中華肝吸蟲列為「會令人患癌」（第一組）。

根據粗略估計，本港的腸道寄生蟲感染個案超逾八成是由中華肝吸蟲所致。吃下含有囊狀幼蟲的生或未經徹底煮熟的淡水魚會令人感染中華肝吸蟲。

要預防感染中華肝吸蟲，食安中心提醒市民切勿吃生或未經徹底煮熟的淡水魚。中心又表示，雖然傳統中式魚生（即供生吃的淡水魚）在本港已被禁售超過30年，但是市民應緊記外遊時亦不應進食生的淡水魚，並指出酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。如將淡水魚用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，需特別注意會否煮不熟。

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責任編輯：羅嘉欣