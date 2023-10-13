【衰老元兇】「租屋住」恐加速衰老2.8週　國際研究揭2大因素致壓力倍增

▲ 國際研究：「租屋住」恐加速衰老2.8週，2大因素致壓力倍增。

香港樓價高企難以負擔，迫使不少人成為租屋一族。但近日有研究發表稱「租屋者」會比擁有房產的人加速衰老2.8週，分析指2大因素致壓力倍增而令人快速老化。

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根據《Casper Star Tribune》報道，一項始於20世紀90年代的長期研究，以1,420 名英國成年人為樣本，他們提供了住房狀況及收入、教育和健康因素（如吸煙習慣、體重和任何慢性病）的資訊，和提供血液樣本進行「DNA甲基化」分析。結果發現，租屋的人比擁有房產的人「更快老化」，生理年齡每年恐增加2.8週，是失業或曾吸煙使生理年齡每年增加1.4週的兩倍，影響更大。該項研究結果於10月10日發表在《流行病學與社區健康雜誌（Journal of Epidemiology and Community Health）》上。

2大因素致壓力倍增加速衰老

澳洲阿德萊德大學和英國埃塞克斯大學的首席研究員Amy Clair分析，導致結果的原因可能與「租房物質條件較差」，及「面臨更多不安全感」有關，這種壓力會加速生物老化。而身體細胞和組織老化速度，就是由「DNA甲基化」所決定。它被認為是人老化的關鍵驅動因素之一，決定了基因在不同時間「打開」或「關閉」，過程隨著年齡的增長而變化。

Amy Clair發現，曾經「拖欠租金」，或居住在「暴露於污染環境」住宅中的人，衰老速度也有加快跡象。對此，紐約大學格羅斯曼醫學院健康與住房實驗室聯合主任Giselle Routhier解釋，住房環境可以直接或間接地影響人的健康。租房物質條件差，例如有機會暴露在含鉛油漆剝落、蟑螂或黴菌等惡劣環境中，可能會導致氣喘等健康問題。

第二種情況是，租房者生活在「有條件下」的壓力，例如無法支付帳單，令他們充滿不安全感、生活品質低。Giselle Routhier坦言，這類人有可能被迫要在「支付租金」或「看醫生配藥」之間做出選擇，導致健康受到損害：

不安全、品質較低的住房與較差的健康狀況相關。如果你沒有一個讓你感到安全的家，那麼管理日常生活會更具挑戰性，更不用考慮任何醫療狀況了。

而租屋的不安全最極端情況可為「無家可歸」，也與加速衰老有關。研究顯示這些人會比正常人早20年出現老年人常見的症狀，例如虛弱和認知障礙。

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責任編輯：羅嘉欣