【直私面試】福建中學附屬學校小一面試題 注重語言能力及小朋友品德

▲ 福建中學附屬學校小一面試分兩輪進行。

福建中學附屬學校（福附）是英文直資小學，畢業後銜接直資龍校福建中學，近年深受家長歡迎，報讀人數每年上升。去年有成功獲錄取的家長分享子女參與兩輪面試的題目，有意報讀的新生不妨作參考。

福建中學附屬學校小一面試主要分為兩論，首輪面試以考核語文能力為主。女兒成功獲錄取的梁太表示，第一輪面試全程大約1小時，家長在禮堂聽關於學校的課程簡介，根據女兒的面試後講述，她認為首輪面試主要考學生的學術能力。

首輪面試考學術能力

參與面試的考生會獲派一張工作紙，内容包括連線，即根據紙上的中、英文詞語與圖片連線，考核的詞語貼近日常生活。除了語文知識之外，考生要根據工作紙的内容仿照畫畫，以及根據英文簡單句子畫出相應圖畫，從而推測是考核考生的創意。

梁太引述女兒提及，做工作紙期間，會有外籍老師走過來要求朗讀短篇英文文章，再根據文章用英文對答，測試考生的口語及溝通能力。此外，也會有中文老師走過來進行測試，老師用普通話讀出詞語，同學要選擇相應詞語，以及要求考生用普通話讀出詞語。至於數學方面，考生需用Ipad答題，考核範圍是20以内的加減數。

次輪面試家長要參與

至於第二輪面試，梁太指，女兒首先要自己到課室進行面試，老師會用廣東話問情景題，主要圍繞品德、群體合作等，例如老師會講出一個簡單的情景題，然後問考生「你會點做呀？」考生面試後便會分組玩游戲，例如砌拼圖、玩呼啦圈等。

至於家長則首先在禮堂用ipad回答問題，題目至少有30條，範圍圍繞家長對學校理念、家庭教養方法等。她建議家長要認真回答每個問題，因為家長問卷會計算入面試分數。

家長用ipad填完問卷後，要進行group sharing，每個家長首先會獲發一張紙，大約有15至20條問題，家長可以自由選擇其中一條題目，在限定時間内表達自己的想法。

梁太表示，坊間有人指是group in，但她覺得說法不太準備，因為題目可以自由選擇，而且校方强調不計算分數。梁太更大讚，福附安排面試的流程非常流暢，更會安排充氣彈床給小朋友面試後玩樂，消除面試的緊張感。

福建中學附屬學校是近年灸手可熱的直資英文小學，中文科會以普通話授課，文化及生命教育則以廣東話授課，其餘科目均以英語授課。各級均採用雙班主任制，由一位外籍老師及一位本地老師共同擔任班主任。福附同學大部分會直升福建中學，學生要中英數合格，操行達B級，並須面試才可升讀。

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責任編輯：王明芳