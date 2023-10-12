【男拔生獲救】專家指5個徵兆可察覺孩子情緒轉變　父母宜觀察而不批判：考試只是人生其中一個階段

▲ 消防處在山中發現曾憲哲，當時他神志清醒。

17歲拔萃男書院中六生曾憲哲（Matthew）失蹤7日後被尋回，捱過9號風球及黑色暴雨生還，而且身體沒有大礙，其母形容是神蹟！在Matthew失蹤期間，曾媽媽透露兒子因為壓力大，受胃痛及失眠困擾，而Matthew獲救後都透露自己心情不好，上山散心期間暈倒，醒來後發現自己迷路，Matthew將於明年面對DSE，對於如何處理讀書公開試壓力、父母如何察覺仔女情緒有異，詢問了教育碩士文正康專家的意見。

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身兼註冊社工、教育碩士、親職教練文正康先生表示，當孩子面對過大壓力時，可以從以下的5個徵兆察覺孩子情緒突然的轉變:

個性：外向的孩子突然變得沉默，又或內外的孩子，突然變得多言

生活作息：突然不按規律作息，或有反常行為，例如突然曠課，不想打機，對任何事物都失卻興趣，不想與朋友或家人傾談等等...

經濟：亂花錢，又或把自己喜愛的東西送給別人

語言：言談之間，會提及很大壓力，生命意義，死亡等的題材，又或會突然說：「死咗去仲好」、「生存有咩意義」等等

身體：突然暴飲暴食，無緣無故變瘦，又或常常說自己很累。

▲ 男拔生失蹤多日奇蹟獲救。消防處圖片

文正康先生續稱當仔女面對讀書壓力過大時，父母應該從旁觀察而不批判「例如父母可以說：我近來見到你半夜2-3點先瞓，是否很多測驗練習要完成？」、「我見你呢個星期少了同朋友聯絡，是否有甚麼事發生了？」

當孩子有所回應時父母應該「適切表達感受」、例如「聽你咁樣講，我都覺得唔容易」、「如果我係你，我都會感受到很大的壓力！」、「你很努力學習，但都未達到預期成績，你係咪覺得很無奈，難受？」

父母亦應該了解孩子的需要，讓他們感受父母的關懷，可以問一問孩子「你想唔想媽媽/爸爸陪吓你？」、「如果你覺得適合講比我地聽，我地可以傾吓？」、「你需要甚麼？有乜嘢我地可以幫到你放鬆？」

▲ 失蹤男拔學生家長感謝各界幫忙。

Matthew明年將面對DSE考試，公開考試其實只是一成長中的其中一環，文正康先生建議父母讓子女明白這只是人生中其中一個階段:

大部份父母都經歷過DSE一類考試，現在回想起來，都明白到只是人生其中一個階段，但對孩子來說，是第一次重大的考驗，因此宜協助孩子學習如何面對壓力，學習一些應對壓力的技巧，例如，近來流行的正念靜觀練習，對孩子面對考試有很大的幫助。

男拔是香港的傳統名校，同學間的比較和競爭一定存在，俗語說「人比人比死人」，對於學生應該如何自處，文正康先生就建議父母應該讓孩子找到自己的價值，並接納自己的短處:

記得曾看過一張圖，圖裡有兩支筆，分別是蠟筆及鉛筆，蠟筆說，無論我點寫，想出來的字都唔夠尖！鉛筆則說，無論我點寫，都唔能夠寫出有顏色的字！其實這個比喻正是提醒我們，每個孩子都有其亮點，父母宜盡早協助孩子認識自己，找到自己的長處，並加以發揮，同時間亦協助孩子接納自己的短處，沒有人是完全的，有些孩子音樂特別好，有些數學很能幹，當孩子了解到每個人都有所不同，理解自己的價值時，他們便會減少與人比較，回到自己的內在，更有自信，為自己而努力。

人生中有高有低，讀書只是其中一個階段，往後人生會面對更多問題及壓力，應如何加強子女的抗壓能力，面對挫折?

文正康先生分享道「可借用正向心理學的概念，來幫助孩子面對逆境，加強抗壓能力。」

三個因素會阻礙孩子從逆境中復原︰

1.個人化（Personalisation） - 全部都是我的問題！

2.普遍性（Pervasiveness） - 所有都做得唔好！

3.持久性（Permanence） - 我永遠做得唔好！

因此，我們可以協助孩子理解現在的問題：

1.我們只需要承擔自己可控的事便可以了。

2.不是全部都差，只是某部份需要多加練習！

3.暫時未夠好，不代表之後都做得不好呀！

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