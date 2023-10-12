【膝關節炎】一半受訪者疫後膝關節炎惡化　專家籲減重做適量運動

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關節炎是全球最常見的慢性疾病之一，當中又以退化性關節炎最為常見。在香港，每三名70歲以上的老年人，就有一位受退化性關節炎困擾，當中以膝關節炎最常見。有醫生表示，不少長者覺得這類關節勞損退化是自然，提醒長者患上膝關節炎應立即看醫生，避免病情惡化。

香港骨科醫學會與聖雅各福群會響應10月12日的「世界關節炎日」（World Arthritis Day）發表一項調查，發現250多名有膝關節症狀的患者，疫情後的痛楚比疫情前更多，當中有52%亦表示膝關節問題症狀有惡化。另一方面，受訪患者的整體運動量在疫情期間明顯減少，反映疫情期間的膝關節痛增加，可能與運動量有關。

香港骨科醫學會骨科專科醫生張炎鈴表示，導致退化性膝關節問題的另一大因素就是體重。有研究指體重減少五公斤，可減少50%膝關節退化機會。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎表示，運動訓練對膝關節炎有治療作用，有助改善骨關節炎症狀。同時亦有助改善的肥胖、骨質疏鬆、肌肉無力或功能障礙和本體感覺能力下跌問題。不過不同人適合的運動量不同，建議諮詢醫生及專職醫療人士。

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責任編輯：陳展棋