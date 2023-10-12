【國家安全】公務員學院新講座談大國興衰與國家安全　200政府人員聽課

▲ 講座由董春嶺主講。（政府新聞處圖片）

公務員事務局公務員學院舉辦「總體國家安全觀」講座系列，繼8月舉行首場講座後，今日舉行第二講，主題為「大國興衰與國家安全」，約200名特區政府人員參與，包括中高級公務員及政治委任官員。

主講的是總體國家安全觀研究中心辦公室副主任董春嶺，他在講座上，透過分享大國興衰的案例和規律、中國特色國家安全道路的基本特點等，讓公務員從歷史角度理解國家安全，對國家興衰發展的重要性。

董春嶺主要從事美國內政外交、國家安全戰略和中美關係的研究，曾借調於中共外事工作委員會，參與編寫《百年變局與國家安全》、《美國大勢》等。

整個講座系列共有七講，主題涵蓋世界經濟巨變、科技發展對維護國家安全的機遇與挑戰等，全面及多角度分析總體國家安全觀的發展脈絡、主要內容、維護國安面對的挑戰和對國家發展的重要性。

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責任編輯：趙居逸