【男拔生獲救】民間航拍前一日曾拍下曾憲哲身影　專家：天時地利人和

▲ 李偉鵬在周二（10日）中午在老鼠田坑航拍，發現一名男子身影，相信是曾失蹤男生曾憲哲。（李偉鵬提供）

拔萃男書院中六學生曾憲哲失蹤第8天獲救，昨（12日）消防搜救人員在沙田老鼠田坑一帶的溪澗，撥開草叢發現其身影，最終安全獲救送院治理。除了消防處出動無人機拍攝超過1萬張相片用人工智能（AI）分析，而郊野義務搜索隊CVST亦委托特許土地測量師李偉鵬在本周二（10日）中午，在花心坑一帶進行航拍約1,500張相片，而昨午曾憲哲獲救後，李偉鵬昨晚翻查相片，始發現原來其中3張相確實拍到一個半裸人士身影，相信為曾憲哲，「可惜工作繁忙，若拍攝當晚有時間查看，可能會更早找到。」不過他說，事件反映應用科技搜救相當有效，雖然只是義務幫忙，亦感相當有意義。

滑翔傘飛行員鍾旭華2018年在大嶼山伯公坳遇強風失蹤，5日後尋回遺體，李偉鵬今年初在這宗死因研訊中擔任專家證人。今次郊野義務搜索隊CVST找他協助，希望同時利用無人機拍搜索。他說遇上颱風小犬及黑雨，由於航拍必須遵守民航處規定，以安全為考量，要等到本周二中午「落波」後出動。

他說事前同郊野義務搜索隊分析過，認為花心坑一帶較有可能，該處有3條河，最後決定在老鼠田坑的沿河進行航拍，當天中午1時出動，大約拍攝15分鐘，拍下1500張相片。他說由於要返工，回去後用1小時將相片上存，之後忙於工作，當晚收工要準備翌日會議，因此未及細看相片，至第二天中午消防處傳來好消息，得知男生獲救。

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他說當晚回家再翻看相片，確實有3張相片有一名半裸男子的身影，相信是曾憲哲。「當然若前一晚看到相片，可以再早啲找到他。」不過他說，並沒有利用AI分析，全憑肉眼看相片找到，「天時地利人和，好彩都是找到他。」

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責任編輯：吳雋妍