【一豚豬手結業】積金局收10宗投訴　公司未繳交30名員工13萬供款

「一豚豬手專門店」近日全線結業。積金局今日（12日）表示，一豚17間分店的經營者康歷企業有限公司，屢次拖欠強積金供款，目前尚未為30名員工繳交今年4月-8月的強積金供款，將向法庭作出民事申索。

積金局表示， 若公司未有按法庭判處繳付欠款，會採取其它執法行動 ，例如查封其銀行戶口，以追討欠款 。 如 該公司最終因資不抵債而被清盤 ，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。局方至今已 接獲10宗相關投訴，並正在調查中 。

積金局呼籲 ，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃 ，或出現拖欠強積金供款情況 ，應立即透過積金局熱線29180102 或電郵 （mpfa@mpfa. org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。

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責任編輯：陳展棋