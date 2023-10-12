【新機遇】大使會率團再訪中東　林健鋒︰商業合作取得豐碩成果

▲ 《BridgeME沙特阿拉伯—香港智慧城市商貿代表團》與沙特阿拉伯投資部的商業會議。（香港大使會供圖）

香港大使會於9月24日至10月6日期間，率領商貿代表團前往沙特阿拉伯利雅得、阿聯酋杜拜及阿布扎比。大使會稱，代表團於此行加速落實此前所簽署的諒解備忘錄，同時促成了新的夥伴關係，期間亦和兩國的眾多高級政府官員、企業和統治家族的皇室成員會面。

代表團由大使會聯合創辦人，即行政會議成員、立法會議員林健鋒發起，並由曾氏集團董事長曾沛霖率領。代表團成員包括來自香港和中東在戰略產業的領袖，包括香港的可再生能源方案供應商甲級能源有限公司。

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大使會表示，繼2月份特首李家超率領香港代表團拜訪中東後，香港大使會持續舉辦商貿代表團，此行成功轉化多項諒解備忘錄為明確的合作協議，包括在阿聯酋落實BIPV太陽能電池板安裝和機器人試點項目等。

林健鋒表示，大使會多次前往中東地區考察和交流，在諒解備忘錄和商業合作方面取得了豐碩成果。

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記者：戴朗希