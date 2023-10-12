【世界視力日】共享基金會啟動西非兩國白內障手術項目　冀消除6500宗積壓病例

▲ 共享基金會近日在西非兩國開展「消除白內障致盲項目」。（梁振英FB圖片）

共享基金會近日在西非兩國開展「消除白內障致盲項目」，期望為毛里塔尼亞首都努瓦克肖特、塞內加爾法蒂克消除共6500宗積壓白內障病例。

在毛里塔尼亞，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英、中國駐毛里塔尼亞伊斯蘭共和國特命全權大使李柏軍等出席項目啟動儀式，並為完成手術的病人揭開紗布。梁振英致辭時表示，消除白內障致盲項目目前已在五個國家，為當地病患實施超過4800例免費白內障復明手術。

今日是世界視力日，基金會亦在麗澤中學舉辦「醫療人道援助教育講座」，與400多名中學生進行了在非洲的實地連線，讓學生們即時看到項目國的環境及病人，並與醫療隊對話，了解執行人道援助項目時所面臨的挑戰等。

基金會總幹事陳英凝表示，至今共安排約20名大學生到東南亞實習，之後會將實習擴展非洲項目點。

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責任編輯：趙居逸