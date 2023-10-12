【一豚豬手結業】加盟商因成本問題提出結束經營　公司：需分階段處理禮券換領事宜

▲ (社交平台截圖)

一豚豬手宣布結業。公司於社交專頁表示，疫情及通關後，由於食材價格不斷上升，人手持續招聘不足，經濟復甦的步伐也不如預期。舖租續約的增幅驚人，成本壓力瞬間倍增，這對我們一眾加盟商經營造成了不少的困難。

公司提到，連月來陸續收到加盟商提出結束經營的意願，加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定，感到遺憾之餘亦暫時未有能力可以處理餘下事項，對此深感抱歉。

公司表示，目前暫時未能和加盟商達成共識，正採取法律行動解決和加盟商之間的糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，客人需在Facebook專頁以pm形式聯絡，以便收取Google Form鏈結作登記。稍後會分階段妥善處理所有換領事宜。公司向所有受影響的顧客作出最深切的致歉。

消委會: 接受付款時如無意圖供應相關產品 有機會觸犯商品說明條例

消委會表示，選購任何預繳產品或套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨的相關條款，才決定是否選購。消費者宜光顧信譽良好之商戶，亦應妥善保存所有相關交易紀錄，例如收據和已使用次數等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。

商戶在接受付款時如無意圖供應相關產品，或沒有合理理由相信商戶能在協定的時間或合理時間內，供應有關產品，便不得就有關產品接受付款，否則有機會觸犯《商品說明條例》下的「不當地接受付款」罪行，惟必須證明商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品，或個案的情況顯示，沒有合理理由相信商戶能在指明的時間或合理的時間內供應有關產品。

消委會將繼續留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會求助。

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責任編輯：陳展棋