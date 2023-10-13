【走塑】首階段管制即棄膠餐具料延至明年次季實施　環團批再有減廢政策推遲太過「兒戲」

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繼垃圾徵費後，當局原指最早今年第四季實施的首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，亦料會推遲至明年第二季。環團批評政府又一減廢政策推遲，形容太過「兒戲」亦無充分決心減廢，質疑能否達到《香港資源循環藍圖2035》（藍圖）中把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40%至45%的中期目標。

政府原定2025年起管制塑膠產品，去年揚言要加快步伐，計劃今年初將條例草案交立法會審議，並提早在條例獲立法會通過的六個月後，即最早今年第四季率先落實首階段規管，包括禁止零售商或飲食業等銷售及派發發泡膠餐具、飲管、膠刀叉等；及禁售及派雨傘袋、熒光棒等，惟法案下周三才恢復二讀，無法趕及年內實施。

環保署指，3月向立法會提交條例草案，有關委員會3月底至6月底期間進行審議，已向立法會提出在下周三休會後的首次會議上恢復二讀辯論，若當日能獲通過，首階段管制將於明年第二季實施，具體日期稍後公布。實施前的準備期，將透過不同的宣傳教育工作，讓社會各界了解新法例的內容；至於第二階段管制的實施時間，現階段維持暫定為2025年。

環境事務委員會主席葛珮帆指，實際條例草案今年3月已上立法會首讀，惟因有關管制屬新例，需時較多討論內文及處理實際問題等，故由3月尾起共召開6次法案委員會，並已在暑假休會前完成，強調立法會已加快處理。她稱，推新例有較多東西處理，局方或比較樂觀，同時亦有「漏招 」，認為局方日後要更積極進取之餘亦要更周詳。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍質疑政府減廢政策一拖再拖是無充分決心，亦對藍圖提出的中期目標能否達成存疑。她指，及早管制膠餐具及產品可改變市民生活習慣，助適應垃圾徵費，相反以目前進度推算，管制或最早明年4月實施，與實施垃圾徵費的時間相當接近，若市民要在短時間內適應兩條全新的法例，料會有更大的反彈。

綠惜地球總幹事劉祉鋒對首階段管制未能今年第四季實施感失望，認為政府理應有時間表做好準備，依時實施，尤其當局已有推遲實施垃圾徵費的「前科」，再有政策延後會讓人覺得太過「兒戲」，亦憂慮第二階段的管制會一同延遲。

他又認為，法例通過後設有6個月準備期屬太「鬆手」，當局若能在預計通過日期前半年開始廣泛宣傳，大家會有意識及早準備，寬限期實際可壓縮至最多六個星期，籲當局即加強宣傳。

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記者：黃小冰









