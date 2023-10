【李啟言傷勢】So Ching罕有上載阿Mo近照　牽手為男友29歲生日打氣：知道你從未放棄

10月12日是李啟言(阿Mo)的29歲生日,也是阿Mo自MIRROR紅館演唱會墮屏意外後過的第二個生日。而阿Mo的女友、COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)於晚上在個人IG以story方式上載兩張照片,一張是毛公仔的相框內有兩個公仔的合照,而公仔表他們二人,照片上印有10月12日的日子。

至於另外一張照片,是So Ching罕有分享阿Mo最新近照,相中的她搭住阿Mo手,並以英文寫道︰「One day you’ll look back on the days you thought you’d never get through & Smile, knowing you never gave up :)」其大意即為:「有天你會回顧這些以為永遠都過不去的日子,微笑,知道你從未放棄過。」表達出她仍然對阿Mo的情況抱有希望。」

自阿Mo受傷後,其父李盛林每周六都寫代禱信,當中會交代阿Mo近況,據上周六(10月7日)的代禱信所知阿Mo現時已不用插喉,亦不用24小時躺在床上,頸和肩膊有活動能力,還可說話及使用語音控制電子產品與親友溝通。,

此外,李父提到阿Mo接受「 腦磁激療法 」(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS ),可通過電磁感應,以類似在大腦皮層表面施加電流的方式,激活附近的神經細胞,甚至深入大腦6厘米,刺激運動皮層的更深層,教導腦部區域如何使活動和感應神經運作。

So Ching精神比之前飽滿

至於So Ching,退出COLLAR後教跳舞後不時在個人社交平台上載教舞或自己跳舞的影片,以讓關心她的粉絲可知道其生活近況。

而她精神飽滿,早前與一班舞者朋友為舞蹈比賽作表演嘉賓、與十多位眾舞者朋友到台灣高雄旅行,此外,早前更翻唱人氣韓團NewJeans新作《Cool With You》,並放在個頻道,可見她當跳舞導師生活開心,精神亦比之前飽滿。

