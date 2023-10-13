【李啟言傷勢】So Ching罕有上載阿Mo近照　牽手為男友29歲生日打氣：知道你從未放棄

10月12日是李啟言（阿Mo）的29歲生日，也是阿Mo自MIRROR紅館演唱會墮屏意外後過的第二個生日。而阿Mo的女友、COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）於晚上在個人IG以story方式上載兩張照片，一張是毛公仔的相框內有兩個公仔的合照，而公仔表他們二人，照片上印有10月12日的日子。

至於另外一張照片，是So Ching罕有分享阿Mo最新近照，相中的她搭住阿Mo手，並以英文寫道︰「One day you’ll look back on the days you thought you’d never get through & Smile, knowing you never gave up :)」其大意即為：「有天你會回顧這些以為永遠都過不去的日子，微笑，知道你從未放棄過。」表達出她仍然對阿Mo的情況抱有希望。」

【重新出發】So Ching退出COLLAR後新發展 未放棄歌手夢翻唱NewJeans熱爆歌

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自阿Mo受傷後，其父李盛林每周六都寫代禱信，當中會交代阿Mo近況，據上周六（10月7日）的代禱信所知阿Mo現時已不用插喉，亦不用24小時躺在床上，頸和肩膊有活動能力，還可說話及使用語音控制電子產品與親友溝通。，

此外，李父提到阿Mo接受「 腦磁激療法 」（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS )，可通過電磁感應，以類似在大腦皮層表面施加電流的方式，激活附近的神經細胞，甚至深入大腦6厘米，刺激運動皮層的更深層，教導腦部區域如何使活動和感應神經運作。

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So Ching精神比之前飽滿

至於So Ching，退出COLLAR後教跳舞後不時在個人社交平台上載教舞或自己跳舞的影片，以讓關心她的粉絲可知道其生活近況。

而她精神飽滿，早前與一班舞者朋友為舞蹈比賽作表演嘉賓、與十多位眾舞者朋友到台灣高雄旅行，此外，早前更翻唱人氣韓團NewJeans新作《Cool With You》，並放在個頻道，可見她當跳舞導師生活開心，精神亦比之前飽滿。

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