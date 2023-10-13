【癌症殺手】女子臉生「暗瘡」1年後突腫脹　求醫揭腫瘤侵蝕顱底

▲ 女子臉生「暗瘡」，1年後突腫脹揭腫瘤侵蝕顱底，醫生警告：恐致面癱甚至惡變。

面部生「暗瘡」要注意，可能是罹患腫瘤。内地深圳一名40多歲的女子，1年前左臉長了一粒黃豆大小的小疙瘩，起初她以為是暗瘡，便不以為意。惟「暗瘡」突然變大變硬，於是她趕緊前往醫院，經檢查後發現竟是腮腺腫瘤，且已經侵蝕顱底。

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據《陝視新聞》報道，事主花姐（化名）在1年前發現左側耳邊長了一粒小疙瘩，一直不痛不癢，便以為是「暗瘡」，沒有在意。未料，幾個月前，「暗瘡」卻突然變大變硬，而且她的左右臉開始不對稱，意識到異樣之後，花姐遂立即到醫院求診。

經醫生檢查發現，該腫物是腮腺腫瘤，只有3厘米大，但腫瘤一直往深處發展，已經侵蝕到顱底。深圳市人民醫院口腔頜面外科主任張國權表示，花姐的腫瘤是發生在腮腺深葉並向顱內發展的罕見巨大腫瘤，其實腮腺腫瘤並不罕見，但瘤體巨大，增長較快且侵蝕入顱內的實屬罕見。

他又指出，腮腺腫瘤難以被發現，早期沒有明顯的症狀與不適，部分患者會出現臉部不對稱、面癱（口角歪斜、閉眼不全等）等症狀，容易復發甚至惡變，需要盡快做手術切除。

不過，由於腮腺組織內有大量臉部神經，若切除腫瘤時臉部神經受損，就會導致臉癱，比如歪嘴、鼻唇溝變淺、眼睛閉合問題等，對容貌產生重大影響，嚴重的還會影響患者視力、交流等。

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醫生指，花姐的腮腺腫瘤位置深，體積大，包繞下頜骨髁狀突，穿過下頜升支的內外側，卡在臉部深面的顳下窩和翼腭窩，部分瘤體還侵犯到顱內，周圍都是重要的血管神經，不僅暴露困難，切除更加困難。

所幸經醫生安排手術後，花姐身體恢復良好，已經順利出院。醫生提醒，耳朵周圍有腫塊很常見，但腫塊是否需要就醫，不能以按壓是否疼痛來判定，「有時候按壓沒有疼痛感反而更危險」。

如果是淋巴結炎症或腮腺炎症，往往會有腫脹伴有熱痛等感覺，而腮腺腫瘤大多是表現為邊界清楚的腫物，沒有疼痛不適等症狀。而腮腺位於耳前及耳下區域，如果腫塊位置耳朵前方或下方，不癢不痛，且有逐漸增大的趨勢，就要特別注意，很有可能是腮腺炎症或腮腺腫瘤，要引起重視並及時就醫。

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責任編輯：羅嘉欣