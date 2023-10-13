【網絡熱話】港媽鬧爆港航不包行李寄艙費 39公斤被收6位附加費求助

疫情過後，不少港人頻頻外出旅遊填補之前的失落。不知是否久未出國，未有了解清楚自已的行李額，有港媽日前在網上發文，稱自己在香港航空所購買的機票，以為經已包括行李寄倉費，最終結果被徵收6位數的附加費。港媽上網大吐苦水，引起網民熱議。

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有港媽在親子討論區以「行李費100,600日圓」為題發文，表示自己早前到日本大阪北海道旅行，去程時購買廉航樂桃航空機票，由於樂桃屬廉航，故此有加購額外的行李寄艙費用，然而回程時選乘香港航空從北海道回港，稱：

香港航空不是廉航以為包行李，去到櫃台Check-in要我比100,600日圓(約5,300港元)寄艙行李39KG，我見不只我們無買，還有部分旅客情況一樣。我想知而家香港航空唔包行李嘅咩？

帖文一出引發網民熱烈討論，當中大部分認為港媽有責任在購買機票前看清條款細則，雖然香港航空不是廉航，然而疫情後，不少航空公司已修改相關條款，在選購機票時，可因應需要購買行李限額。亦有網民指出，「香港航空分三種票價，冇行李、20kg 、30kg」、「香港航空喺疫情期間已經改變左，佢同一班航班最平嘅價錢係只係包7KG手提行李，寄艙行李係要另外買㗎，可能你買票嘅時候冇留意」、「如果包行李，買咗嘅機票會有寫，唔寫即係冇包啦，自己有責任去睇，就算包也要知包幾多kg行李」。有網民教路可用EMS快遞服務把行李寄回香港，價錢可便宜一半。

更多是網民嘲諷港媽，即使航空公司包寄艙費行李，亦肯定不會包「39公斤」，鬧爆港媽「無知便無敵」，「就算包寄倉行李，你大安旨意包得足？（重量或件數）所以睇都無睇過？」、「就算包行李，39kg都一定超重」、「以為？咁你以為係包幾多kg？無上限？香港人真係又一次令我大開眼界」、「買機票時有選項比你揀買幾多kg行李, 你唔睇清楚, 今次當交學費囉。」、「一見到機票平就狗衝，其他嘢唔理既後果」。更有網民直言：「香港航空一直都係廉航」。

據香港航空網站顯示，在免費托運行李限額方面，一般經濟艙乘客分為三類別，標準經濟客艙及超級自在飛經濟客艙可享總共30公斤 (每名乘客最多2件行李*)的行李限額；至於精選經濟飛經濟客艙則享總共20公斤 (每名乘客最多2件行李*)的行李限額；而經濟飛經濟客艙則不享有免費托運行李限額。而購買標準經濟客艙、超級自在飛經濟客艙或是精選經濟飛經濟客艙的乘客，其不佔座位嬰兒，兼港航航班之嬰兒機票則可有共10公斤 (每名乘客最多2件行李*)的行李限額。

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責任編輯︰王明芳