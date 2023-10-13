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【天瑜爸爸】天瑜醫療事故和解　爸爸指屬無奈決定：會追究刑事責任到生命最後一刻

育兒經 10:40 2023/10/13

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天瑜爸爸與陸大狀到警局報案，希望警方能夠立案調查事件的刑事責任。

8歲女童周天瑜3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人癱瘓臥床留院長達3年。天瑜爸爸與醫管局進行的民事索償，經3年商討後，早前雙方終達成和解協議，並完成了最後的法律程序。而周爸爸日前再度就此事發文，指會追究涉及刑事成份，直到生命的最後一刻。

天瑜狀甚疲憊。(天瑜醫療事故關注組fb)

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周爸爸在發文指已就和解方案到醫院告訴天瑜：

高等法院終於通過了我們對醫管局的民事索償的庭外和解方案。昨天我就去到醫院把這事告訴了天瑜。跟醫管局和解是個無奈的決定，但按目前情况來説，這也確實是最切合天瑜自身利益的做法。

天瑜父親日前就女兒的醫療事故再到警署報案未果。(天瑜醫療事故關注組fb)

不過他指部份可能涉及刑事成份，他仍會與陸律師的法律團隊進行研究，希望成功遊說警方立案調查：

民事索償只是指針對院方的臨床錯誤。但這次的醫療失誤事件，涉及的遠遠不只是臨床上的錯誤，更加讓他覺得不可原諒的是瑪麗醫院在事後的各種拖延、欺騙、隱瞞和誤導等行政問題，部份還可能涉及刑事成份，尤其關於涉事的呂醫生涉嫌篡改醫療紀錄意圖隱瞞真相一事，他與陸律師的法律團隊將會繼續進行研究，向警方提供更多資料，希望能成功遊說他們立案調查。

周爸爸為了愛女討回公道終日奔波，近日患上惡性肌肉瘤及肺癌三期的他直言：

我必定會為此事抗爭到底，直到我生命的最後一刻。

爸爸到醫院告訴天瑜和解的結果。(天瑜醫療事故關注組fb)

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責任編輯：王明芳

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