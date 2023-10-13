《晴朗》主持郭志仁自稱沒散播謠言　TVB發公告強調管理層沒變動

近日有指影帝林家棟回巢TVB，負責掌管製作部拍攝具香港特色的劇集。當時TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，澄清傳聞並非事實，表示：「公司對有關傳言未有所聞。」

傳林家棟返無綫掌管製作部 TVB發聲明否認：未有所聞

可是在前日，商台總監、《在晴朗的一天出發》主持郭志仁在Facebook發帖文爆TVB人事變動，更指99.9%肯定林家棟回TVB幫手，提到林家棟入主TVB、曾志偉休息，以及曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。

TVB昨日（10月12日）對郭志仁的言論感到匪夷所思，表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

【人事變動】對郭志仁謠傳林家棟返無綫掌管製作部 TVB：強烈譴責並將追究責任

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郭志仁向TVB反擊

對於被TVB表達強烈譴責並追究其責任，郭志仁昨晚在社交網站發文反擊，自稱入行多年從不散播謠言：

在傳媒行業工作多年，當然確信及檢視消息來源的真確性才對外發言，沒有摻入主觀意願，亦從不散播謠言，借任何資訊損害他人利益。既然無綫電視確切否認人事變動，此刻當然以無綫電視版本為準。假若將來有變動，相信會向股東及市民交代。

TVB強調管理層沒變動

而在今早（10月13日）TVB再發出公告，強調管理層沒變動。內容如下：

自願性公告，管理層無變動：

本公告由電視廣播有限公司(「本公司」或「無綫電視」)自願發出，以澄清近期 市場對於本公司管理層變動毫無根據的傳聞。

本公司董事局(「董事局」)確認，本公司的管理團隊並未有任何變動，現任管理 團隊一直都得到董事局的全力支持。

董事局注意到，在現任管理團隊的領導下，

• 無綫電視的香港廣告業務持續復甦，收入和廣告客戶數量均有所增加。

• 無綫電視在中國大陸擴大了業務版圖。

• 無綫電視的財務表現正在改善。

• 無綫電視在電視收視率上保持著最大的市場份額，並是香港最具影響力的媒體。

管理團隊將繼續應對不斷變化的媒體環境，繼續推動企業發展。他們以他們的專業 知識和豐富經驗帶領本公司不斷前進，確保觀眾享受到由我們提供的高質量節目。