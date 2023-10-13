【最索經理人】林寶玉發文宣布離職　盼走向另一個新考驗：永遠不會忘記學到的一切

▲ 唔知之後寶玉有咩發展？

任職AMM亞洲心動娛樂、被封「最索經理人」的前亞姐林寶玉，昨晚（10月12日）突然在社交網宣布離職，並發文表示走向下一個冒險：「我即將離開這間公司，但我感恩公司一直栽培 ，永遠不會忘記在這裡學到的一切和與你們共度的時光。這是一段珍貴的經歷，對我而言意義非凡。我相信我將帶著這些寶貴的經驗和回憶，走向我下一個冒險。」

她又感激各人的支持：「感謝你們所有人的支持、友誼和奉獻。願你們在未來的日子裡一切順利，不斷取得成功。」

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宣布離巢

事後，她接受傳媒訪問透露離巢的原因，指自己的能力未能夠配合到公司的需求 ，來年希望自己能走向另一個新考驗，又表示現在離開後將來亦不會考慮簽阿儀。

▲ 發文宣布離職。

選美入行

林寶玉因是「亞視一姐」薛影儀（阿儀）的經理人而受到關注，不過她的來頭不少，在2008年參選工展小姐奪得亞軍入行，初出道便有「翻版陳法拉」之稱，更曾與歌手許廷鏗的哥哥許永鏗拍過拖。

隨後，在2020年參加《亞洲小姐競選》奪得「網絡人氣獎」，擁有「32C-24-35」身材的她，更不時在網上大晒靚相派福利，令網民紛紛讚好。

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任經理人捧紅阿儀

其實林寶玉除了是藝人後來亦成為經理人，參與不少亞視幕後工作，而阿儀亦是她一手照顧及有份捧紅。當年林寶玉處處維護阿儀，之前阿儀因沒戴口罩、飛腿踢人一事被判即時入獄2星期，都是由林寶玉多次出面陪伴見記者及上庭。



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